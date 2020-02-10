به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادداشتی را منتشر کرد.

متن این یادداشت بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله ۲۲ بهمن برگ اول شناسنامه ایران اسلامی

۲۲ بهمن یکی از برجسته ترین ایام الله تاریخ است. روزی است که خورشید حق در آسمان ایران درخشید و از چشمه سار سینه های عاشقان اهل دل، آب حیات طیبه جوشید و دنیای تیره استبداد در مغاک فراموشی به خواب ابدی فرو رفت و بهار دل انگیز آزادی به طبیعت طراوت بخشید.

در روز ۲۲ بهمن تاریخ ورق خورد و فصل رویش و خیزش رخ نمود و غنچه های خرد و عقلانیت توحیدی شکوفا گشت مردم از بند سلطه جباران رستند و با خدای خود پیمان بستند تا طرحی نو در اندازند و جهانی مبتنی بر عدل و علم بسازند و آهنگ محبت و ایثار نوازند.

مردم جانانه به دیو شب تاختند و با رهبری امام نور پرچمی جاودانه از روشنایی برافراختند و بر خرابه های نظام اجتماعی فرسوده طاغوت خانه ای از جنس مروت و محبت و اخلاق و یکتاپرستی ساختند.

خون شهیدان با خاک وطن در آمیخت و کاخ دیکتاتوری فرو ریخت دو ابرقدرت شرق و غرب وقتی صلابت امام و امت را دیدند با شگفتی و حیرت بر خود به سختی لرزیدند و برای خشکاندن آن شجره طیبه طرح‌ها ریختند و فتنه ها بر انگیختند و لکن کاری از پیش نبردند (( وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ )).

اکنون چهل و یک سال از آن رویداد با شکوه گذشته است و زمام امور ایران اسلامی در کف با کفایت خلف شایسته امام راحل و فقیه مهذب و عادل امام سید علی خامنه ای مدظله العالی می باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم به مهندسی آینده پرداخته اند و برای احداث ساختمان مستحکم تمدن نوین اسلامی، زیربنای فکری با عظمتی ساخته اند.

حرکت بر اساس این نقشه راه، سعادت دنیا و آخرت ما را به همراه دارد و باید همه با هم در معیت پیشوای فرزانه خویش با اطمینان و آگاهی به سوی فردا گام برداریم و سازه های تمدن توحیدی را کامل کنیم.

از این رو در عرصه های اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، هنری و دینی باید به سوی خلاقیت و نوآوری روی بیاوریم و با خنثی کردن نقشه‌های شوم شیاطین و با نگرش آینده پژوهی به استقرار اجزا این تمدن حیات بخش همت گماریم.

اگر متفکران تمدن غرب به ((پایان تاریخ)) می‌اندیشند ما معماران تمدن نوین اسلامی به ((حکومت جهانی واحد)) و غلبه مستضعفین بر مستکبرین و حاکمیت عدل و انقراض جور فکر می‌کنیم و معتقدیم که خداوند به درستی فرموده است: (( وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ )).

حضور ده‌ها میلیون انسان عاشق در مراسم تشییع پیکر سردار مقاومت اسلامی سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشان داد که آزادگان جهان در بیعت با خط درخشان امام و رهبری استوارند و کاری به کار زمزمه های استعمار نو ندارند و برای پیروزی حق بر باطل و درهم شکستن اقتدار پوشالی شیطان بزرگ مردانه پای می فشارند.

لازمه دستیابی به آن فردای پرفروغ، کار خستگی ناپذیر و برنامه‌ریزی جامع و هوشمندی وافر و تمرکز بر عدالت و پیشرفت و ترقی و تعالی این آب و خاک مقدس و ترویج فضایل اخلاقی در جامعه است و در همین امتداد پرداختن به امور ذیل اولویت دارد:

سرمایه‌گذاری مادی و معنوی برای و تعلیم تربیت اسلامی کودکان و نوجوانان

آشنا کردن آینده سازان انقلاب اسلامی با تاریخ و فرهنگ و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت پاسداری از این ودیعه الهی

مبارزه علمی و عملی با استعمار و استکبار و استحکام و مصونیت بخشیدن به نسل نو دربرابر جنگ نرم اجانب و نفوذ عوامل مرموز آنها

ترویج اندیشه توحید و یکتاپرستی و تقویت اعتقاد به مبدا و معاد و ارسال رسل و ولایت و امامت و عدل الهی به عنوان زیربنایی تحولات فکری و اجتماعی

اهتمام برای اقامه قرآن، اقامه عدل و اقامه نماز به منزله ستون‌های محکم امت واحده و مظاهر بارز تمدن نوین اسلامی

ترویج صدق و راستگویی و یکرنگی در جامعه دینی با الهام از سنت رسول اکرم صلوات الله علیه و سیره ائمه اطهار علیهم السلام و روش امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع دینی

اهتمام مستمر برای پیوند عالمان دین و فضلا و استادان و اسلام شناسان با جوانان و گرم نگاه داشتن فضای گفتمان انقلاب اسلامی و فراهم آوردن اسباب مشارکت آینده سازان در معماری کشور

مبارزه با فساد و کمک به گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای مشارکت فعال نسل نو در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مهار رانت‌خواری و تکاثر

حمایت همه جانبه از محور مقاومت اسلامی و ایستادگی در برابر سلطه گری و زورگویی آمریکا و اسرائیل و کمک به آزادی مسجد الاقصی و نجات فلسطین و ابطال معامله قرن

تبیین ابعاد فرهنگ مردم سالاری دینی و تعلیم ساز و کارهای این پدیده نوظهور در عرصه سیاست جهانی

تمرکز بر شناخت آفات و آسیب های جامعه با روش‌های علمی و چاره‌اندیشی با کمک هیئت های اندیشه ورز و اصلاح کاستی ها و ترویج فرهنگ و معارف نماز در جامعه با اولویت مدارس و دانشگاه‌ها و حضور سازنده اهل علم در مدارس و مراکز علمی برای اقامه این فریضه الهی و احیای ذکر خداوند

برنامه ریزی اقتصادی برای جلوگیری از گسترش فقر در جامعه و پرکردن شکاف های طبقاتی و ایجاد توازن و تعادل بین دخل و خرج مردم و مهار تورم و خنثی کردن آثار تحریم

تکیه بر تفسیر قرآن مجید در مجالس تبلیغ معارف دین و مراکز تعلیم و تربیت و مساجد و منابر در کنار ترویج معارف و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

تقویت فرهنگ اتحاد و برادری بین پیروان مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی بر وفق آموزه های امام راحل و مقام معظم رهبری و تحکیم پایه های اتحاد ملی و انسجام اسلامی

برنامه ریزی تربیتی و آموزشی برای رشد عقلی و ارتقاء قدرت تفقه و تدبر در جامعه و توجه به رشد متوازن شخصیت آینده سازان انقلاب اسلامی

ترویج حاکمیت قانون و آموزش فرهنگ قانون پذیری و نهادینه کردن احترام به میثاق های اجتماعی و عهد و پیمان ها و تقبیح روحیه نظم ناپذیری و هرج و مرج طلبی با استفاده از روش های هنری علمی و تربیتی و با تولید آثار فاخر و آموزنده

افزایش میزان حساسیت و هوشمندی آحاد جامعه به شگردها و شیطنت های مستکبران و استعمارگران برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تجهیز ذهن مردم برای تشخیص سره از ناسره و حمایت از سیاست‌های کلان نظام و دفاع معقول از منافع ملی در بر برابر بیگانگان زیاده خواه

صیانت از فرهنگ عفاف و پاکدامنی و حجاب و برنامه‌ریزی برای سلامت و نشاط خانواده ها و جلوگیری از رواج هرج و مرج اخلاقی و تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده‌های نو بنیاد

تقویت پیوند خانه و مدرسه و مسجد و حمایت علمی و عملی از این مثلث تمدن ساز و مطالعه ابعاد این همگرایی و رفع نارسایی های موجود و معرفی نمونه ها و اسوه ها از طریق رسانه ملی

پایش تحولات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی بالاخص در نسل نو و زمینه‌سازی برای گسترش فضایل اخلاقی و محو رذائل و کژ اندیشی ها

سالم سازی و تهذیب فضای انتخابات بر وفق رهنمودهایی ولی امر مسلمین و رعایت حقوق مردم و متجلی کردن ابعاد اسلامی و مردمی این نظام مقدس و ایجاد زمینه‌های مناسب برای ارتقا میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود بالاخص ترغیب همگان برای شرکت در انتخابات باشکوه دوم اسفندماه و برگزیدن نمایندگان صالح و کارآمد و بی طمع برای خدمت به اسلام و مردم شریف ایران و کور کردن چشم استعمار و استکبار جهانی

ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای رواج بیشتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه کردن نقد و انتقاد مصلحانه و معقول و احساس مسئولیت در برابر کژی ها و کاستی ها و اهتمام برای بهبود امور

برنامه ریزی فرهنگی و علمی و آموزشی و هنری برای تقویت فرهنگ کار و مبارزه با سستی و کاهلی و عافیت طلبی های کاذب و ایجاد عزم ملی برای ساختن کشور و ترویج اندیشه مدیریت جهادی در حوزه های گوناگون و تشویق موثر جهادگران و کارآفرینان

پر جاذبه کردن فضای مساجد و حمایت از شرکت نسل نو در صفوف نمازگزاران و نمایش جلوه های عبادت خالصانه دختران و پسران در صفوف نماز و حضور وزیران، نمایندگان، امامان جمعه و جماعت استانداران و قضات و رجال برجسته کشور در صفوف نماز مساجد و مدارس و دانشگاهها

توجه اساسی به کارآمدی و اثرگذاری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های پرجاذبه بر مهندسی افکار و رفتار مخاطبان و بهره وری علمی و حساب شده و جامع از این امکانات در مسیر رشد آینده سازان انقلاب اسلامی

امید است با استعانت از خداوند حکیم در چهل و یکمین بهار آزادی همه فرزندان این خطه انسان ساز و موحد پرور برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی همت گمارند و هرکس به سهم خود قدم ماندگاری برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی بر دارد و دین خود را به اسلام و ایران ادا کند.

سید احمد زرهانی

قائم مقام ستاد اقامه نماز

۱۳۹۸/۱۱/۲۱