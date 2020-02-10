تشریح جزئیات اولین دادگاه روح الله زم

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهم روح الله زم را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور مستشار، وکیل مدافع و نماینده دادستان در اجرای مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری از وزیری نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

نماینده دادستان ضمن حضور در جایگاه گفت: حسب محتویات پرونده متهم روح الله زم فرزند محمدعلی با اسم مستعار نیما، متولد ۵۷.۵.۵ صادره از ری، متأهل، دارای دو فرزند، فوق دیپلم، مدیر کانال معاند آمد نیوز، بازداشت و دارای یک فقره سابقه کیفری، دارای وکیل به وکالت آقای دبیر دریابیگی و دارای پرونده شخصیت که بر اساس آن، مشارالیه دارای سلامت جسمی و روحی است.

وی در ادامه با اشاره به اتهامات روح الله زم بیان کرد: روح الله زم متهم است به« افساد فی الارض»، در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، فعالیت در کانال معاند سحام نیوز با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶ ، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده، توهین به مقدسات اسلام، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اتهامات متهم است.

وی در ادامه بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ منافقین و معاندین که نظام جمهوری اسلامی را تهدیدی برای خود می‌دانستند، انواع اقدامات ناقض حقوق بشر را در پیش گرفتند و دیری نپایید که جبهه استکبار به این نتیجه رسید که عامل استحکام نظام جمهوری اسلامی چیزی فراتر است و عوامل اصلی اساسی استحکام نظام، جایگاه رفیع ولایت نزد اقشار مردم، پشتوانه مردمی، عنصر کلیدی ایمان و رقم زدن غیر ممکن‌ها از سوی ملت است. لذا آنها به این نتیجه رسیدند که اقدامات ضد نظام راهگشا نخواهد بود و جنگ نرم را در پیش گرفتند که مدلی امروزین از اقدامات شوم منافقین در زمان صدر اسلام بوده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ذات پلید و نامبارک چنین اعمالی با به کارگیری جملات زیبا پنهان نمی‌گردد.

وی افزود: در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرها و مراکز مرزی می‌رود،؛ اما در جنگ نرم دشمن به سراغ سنگرهای معنوی و ایمان‌ها، معرفت‌ها، عزم‌ها، و ارکان اساسی یک نظام و کشور می‌آید.

وزیری در ادامه، ناامیدی، ایجاد تفرقه و ایجاد غفلت از دشمنی دشمن را از شگردهای دشمن در جنگ نرم عنوان کرد و گفت: پرونده حاضر یکی از گسترده‌ترین ابعاد جنگ نرم است که توسط فردی به هویت روح الله زم فعلیت یافته است. وی در دوران تحصیل خود به دلیل بی انضباطی مجبور به ترک دبیرستان و انتقال به یک دبیرستان دیگر شد و همزمان به فعالیت‌های پژوهشی، فیلمبرداری و تدوین مبادرت می‌کرد.

وزیری عنوان کرد: متهم زم در ادامه شرکت آوای نوین سبز را برای فعالیت تبلیغاتی راه اندازی کرد تا علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی بتواند از بانک‌ها نیز تسهیلات بگیرد و در راه‌اندازی بنیاد فرهنگ و هنر ایرانیان به پدر خود یاری می‌رساند.

وی تصریح کرد: در اغتشاشات سال ۸۸ متهم بازداشت شد و در سال ۹۰ ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و با همسر فعلی خود ازدواج کرد. پس از یکسال به ترکیه رفت و مبادرت به اخذ ویزای فرانسه کرد.

وزیری افزود: متهم در سال ۹۳، به جهت منابعی که در اختیار داشت با علم به معاند بودن سحام نیوز با این رسانه معاند همکاری میکرد.

نماینده دادستان در ادامه گفت‌: شخصی به هویت سید احمد شمس، جهت راه اندازی یک کانال معاند از طریق روح الله زم اقدام می‌کند که واسطه‌ای بین سرویس جاسوسی یکی از کشورهای منطقه و روح الله زم بوده است.

متهم در سال ۹۵ از سحام نیوز خارج ‌شد و با سرویس موصوف توافق کرد و کانال معاند آمد نیوز را راه اندازی نمود.

وی بیان کرد: سرویس جاسوسی نسبت به کانال مسلط بوده و آمد نیوز به اراده سرویس مذکور راه اندازی شده است .

وی با اشاره به اهم نیازمندی‌های این سرویس که منجر به راه اندازی کانال آمد نیوز شد، گفت: راه اندازی کانال با محتوای ضد امنیتی، معرفی محل طرف‌های درگیر در سوریه، تردد فرماندهان ایرانی در سوریه و به ویژه تردد حاج قاسم سلیمانی برایشان مهم بوده است که امکان صحت سنجی برخی اخبار به وسیله متهم صورت می‌گرفت.

نماینده دادستان گفت: متهم اقرار می‌دارد که به مدت دو سال با سازمان اطلاعاتی موصوف همکاری داشته و ۱۸۷۷ خبر و اطلاعات نهان و آشکار با رویکرد ضدیت با نظام از منابع خود جمع آوری و برای آن ارسال کرده است و به مدت دو سال مجموعا مبالغی به صورت یورو، در ترکیه، بارسلون و برلین به او پرداخت شده است.

نماینده دادستان گفت: وی، هزار و ۱۰۹ مورد از جمله مختصات مقر نیروها در سوریه و تردد فرماندهان را برای این سرویس جاسوسی ارائه کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم مردم را به تحریک، شورش، درگیری، اقدامات خشونت آمیز و شایعه پراکنی تشویق می‌کرد.

متهم در اظهاراتش گفته که در انتشار اخبار، عملیات روانی مدنظر بوده است. همچنین متهم در ۱۴۹۴ مورد مبادرت به تبلیغ رسانه‌های اپوزیسیون کرده و در ۱۳۵ مورد از جریانات تکفیری و قومیتی حمایت کرده است.

وی در خصوص حمایت متهم زم از کنگره ملی ایران (ام آی سی) تصریح کرد: هدف کنگره ملی ایران تغییر رژیم است و در سال ۲۰۰۳ با محوریت امیرعباس فخرآور شکل گرفت، اما در سال ۲۰۱۳ به صورت جدی شروع به فعالیت کرد. فخرآور و سایر افراد مرتبط با این کنگره با سازمان‌های اطلاعات سیا و موساد در ارتباط و به دنبال لابی گری با کنگره آمریکا برای اختصاص بودجه علیه جمهوری اسلامی ایران، شبکه سازی در داخل کشور، هم افزایی با اپوزیسیون و تلاش برای تحریک آمریکا در جهت حمله نظامی به ایران بوده اند.

نماینده دادستان افزود: متهم زم نیز از هیچ تلاشی برای همکاری با این کنگره فروگذار نکرده است و در اظهاراتش گفته که یک بار به دعوت آن‌ها برای سخنرانی به آمریکا رفتم. وی گفت: متهم توهین به مقدسات اسلام و هجمه در این موارد را در دستور کار قرار داد و در این باره ۲۲۲۷ پست منتشر شد.

نماینده دادستان عنوان کرد: زم ابزاری در دست سرویس جاسوسی و اطلاعاتی یکی از کشورها برای شعله ور ساختن اغتشاشات دی ماه ۹۶ بود و پس از اینکه کانال آمد نیوز به دلیل انتشار محتوای خشونت آمیز از سوی تلگرام مسدود شد، سرویس جاسوسی، کانال صدای مردم را جایگزین آن کرد و در اختیار متهم قرار داد.

وزیری بیان کرد: کانال صدای مردم از طریق آموزش ساخت سلاح و تحریک افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه با انتشار ۲۲۵ پست و متن آموزش ساخت ادوات جنگی و جنگ‌های درون شهری و حمایت از کمپین‌های توزیع خشونت، مردم را به درگیری با نیروهای نظامی و انتظامی تشویق کرد که زمینه ساز مجروحیت و کشته شدن تعدادی از هموطنان شد.

وی در ادامه با اشاره به نحوه برقراری ارتباط متهم با سرویس جاسوسی فرانسه پس از اغتشاشات دی ماه ۹۶ عنوان کرد: روح الله زم پس از این، با دو نفر از افسران سرویس اطلاعاتی فرانسه در ساختمان پلیس فرانسه دیدار می‌کند که متهم خواستار ایجاد تیم حفاظت در فرانسه و تامین هزینه‌ها در ازای موافقت جهت همکاری با سرویس مذکور علیه جمهوری اسلامی می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهم و آمد نیوز در طول ارتباط با سرویس فرانسه بیش از ۷۳۰ خبر در مسائل امنیتی، سیاسی، تحریم‌ها و...، انتشار داده است.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات زم عنوان کرد: متهم می‌گوید پس از قضایای دی ماه ۹۶ به ناگاه از اداره پلیس با من تماس گرفتند و از من خواستند تا به آنجا بروم. در آنجا دیدم که دو نفر به استقبال من آمدند و خود را پلیس معرفی کردند. علت حضور خود را خطری می‌دانستند که مرا تهدید می‌کرد؛ اما احساس ‌کردم از جای قوی‌تری ساپورت می‌شوم. در ادامه، کنترل غیرمحسوس من و پس از آن حفاظت از من آغاز شد. آنها منّت حفاظت را بر سرم گذاشتند و گفتند که از اداره امنیت داخلی فرانسه هستند و حفاظت من برای آنها هزینه دارد.

وی در ادامه گفت: متهم تصریح کرده است که سرویس جاسوسی فرانسه نیز نیازمندی‌های اطلاعاتی خود را عبارت از پشت پرده اخبار ایران، شبکه منابع و مخبرین در راستای یاری رساندن به امنیت ملی فرانسه با وی مطرح کرده است.

وزیری در ادامه با اشاره به نقش متهم در تشکیل و سازماندهی شورایی با عنوان رسانه‌های مبارز که متشکل از ۲۹ رسانه برانداز بوده است، گفت: متهم ریاست این شورا را بر عهده داشت .

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم در سه حوزه با دولت متخاصم آمریکا همکاری می‌کرده است، افزود: در اولین مورد به واسطه ساغر کسرایی با کنگره آمریکا ارتباط برقرار کرد. در اواخر سال ۹۶ متهم به منظور ارتباط با سازمان امنیت آمریکا به واسطه فواد پاشایی با فردی به نام نیکولاس ارتباط می‌گیرد که این ارتباط برای اعطای ویزای آمریکا به متهم و خانواده وی در ازای دادن اطلاعات و اخبار بوده است. متهم با استفاده از شبکه عوامل داخلی خود در ایران و عوامل مرتبط با خود ضمن ارسال مطالب به صورت غیر مستقیم به اف بی آی سعی در ارتباط گیری با اف بی آی داشته است و در ازای ارسال یک سند از وزارت اطلاعات به اف بی آی تقاضای ویزا می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات متهم در خصوص ارتباط گیری با ساغر کسرایی عنوان کرد: متهم می‌گوید شماره مرا از امیرعباس فخرآور گرفت و جمعا ۵ ماه به طور متناوب ارتباط داشتیم. فواد گفت که در ام اف ‌ای دوستی دارد که وکیل است و مقرر شده بود متهم در قبال ارائه اخبار واطلاعات موفق به دریافت ویزای آمریکا گردد.

وزیری خاطرنشان کرد: بنابر اقاریر عدیده متهم نزد بازپرس، اقاریر متهم نزد ضابط، سازمان اطلاعات سپاه، اسناد و مدارک به دست آمده، تحقیقات جامع بازپرس و شکایت شکات حقیقی و حقوقی بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و کیفر ایشان مورد تقاضاست و محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.

سپس قاضی صلواتی افزود: پرونده‌ای درسال ۹۶ در خصوص اقدامات روح الله زم به همراه ۱۵ متهم دیگر تشکیل شد که از نماینده دادستان می‌خواهم آن را قرائت کند.

وزیری نماینده دادستان گفت: در خصوص اتهامات آقای روح الله زم در سال ۹۶ اتهامات ایشان نشر اکاذیب علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و بزهکاری نامبرده مسلم و محرز بوده و کیفر وی مورد تقاضا است.

در پایان این جلسه قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: زمان برگزاری جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.