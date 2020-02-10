به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن باعث شده است تا غافلگیری ناخوشایندی برای آمریکا اتفاق بیفتد؛ هند به جای واردات نفت از ایران به واردات از روسیه رو آورده است.

پالایشگاه دولتی هند، شرکت نفت هند (آی‌اوسی) قراردادی با شرکت روس‌نفت روسیه برای تأمین ۲ میلیون تن نفت خام تا پایان ۲۰۲۰ امضا کرده است. این اتفاق در دیدار مقامات دو کشور در حاشیه بزرگترین نمایشگاه دفاعی هند (دف‌اکسپو)، که در حال حاضر در لاکنا در حال برگزاری است، رخ داده است.

وزیر نفت هند، دارمندرا پرادان، پس از دیدار با رئیس روس‌نفت، ایگور سچین، درباره این توافق به خبرنگاران گفت: این فقط آغاز راه است.

این توافق می‌تواند مقدمه‌ای بر همکاری و شراکت تأمین امنیت انرژی هند و روسیه باشد. هند سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است که بیش از ۸۰ درصد نفت مصرفی خود را وارد می‌کند.

ایران در سال ۲۰۱۸ بعد از عراق و عربستان سومین تأمین‌کننده بزرگ نفت هند بود. اما تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و تنش‌های متعاقب آن در خاورمیانه باعث شد تا هر سه این تأمین‌کنندگان با مشکل روبرو شوند.

تحریم‌های ضد ایرانی آمریکایی باعث شد تا صادرات نفت این کشور به هند مختل شود. با بالا گرفتن تنش‌های خاورمیانه و حمله پهبادی یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی باعث اختلال در صادرات نفت این کشور به هند شد و در همین حین صادرات نفت عراق هم به علت تداوم اعتراضات به شرایط اقتصادی این کشور، با اختلال در بخش انتقال و کشتی‌رانی مواجه شد.

به این ترتیب ضرورت همکاری هند با روسیه در شرایط موجود به بالاترین سطح تاریخ رسیده است.

۶۵ درصد واردات نفت هند در سال ۲۰۱۸ از خاورمیانه بود، در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ درصد کاهش یافت.