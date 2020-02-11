به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ بهمن همواره روزی به یاد ماندنی و حماسی در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و با حضور گسترده و باور نکردنی مردم در این حماسه ملی در طول سالیان گذشته در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و عکاسی به گونه‌ای ثبت شده که تعجب ملل و دولت‌های جهان را برانگیخته است.

امسال با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که با هدف نا امید کردن و دلسرد کردن مردم برای کم رنگ شدن حضور مردم در ۲۲ بهمن صورت گرفت و فعالیت شبانه روزی رسانه‌های بیگانه برای ایجاد تفرقه در میان مردم وقتی روز ۲۲ بهمن فرارسید بار دیگر بصیرت انقلابی مردم به خروش آمد و شاهد حضور میلیونی آنها در صحنه بودیم.

در استان قزوین هم با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، استاندار، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و روحانیون و گروه‌های مختلف جامعه شاهد حضور پر شور دیگری بودیم که نشان داد مردم انقلابی ایران در اقصی نقاط کشور و از جمله این استان ولایتمدار همچنان پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند تا از میراث خون شهدا صیانت کنند.

در حالی که از شب گذشته شاهد بارش برف و کولاک در استان بودیم و همه خیابان‌های شهر از برف زیبای زمستانی پوشیده شده بود و سرمای هوا نیز دوچندان شده بود، مردم قزوین از سه مسیر خود را به میدان آزادی و خیابان شهدا رساندند تا با سردادن شعارهای انقلابی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، ۲۲ بهمن ماه یوم الله، یوم الله بار دیگر از ولایت و انقلاب دفاع کرده و ورود به چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب را با عنوان فجر سلیمانی جشن گرفتند.

مراسم راهپیمایی در دیگر شهرها و روستاهای استان قزوین نیز از جمله در شهرهای قزوین، اقبالیه، محمودآباد نمونه، کوهین، روستاهای آقابابا، بکندی، نظام آباد، بکندی، رازمیان، رجایی دشت، معلم کلایه، شید اصفهان، مهدی آباد بزرگ، چوبیندر، فارسیان، ناصرآباد، ارکن کرد، شهر سیردان، روستای کلج، شینقر، رزجرد، آشنستان، سیاهپوش، حصار، لیا و جم جرد برگزار شد.

همچنین راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان البرز در شهرهای الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه، حصار خروان، کمال آباد، پیریوسفیان، حسن آباد، نصرت آباد، در شهرستان بوئین زهرا، در شهرهای شال، سگزآباد، دانسفهان، ارداق، شهرک مدرس، شهرک عصمت آباد، شهرک آراسنج، طزرک، خوزنین، روستای زین آباد، حسین آباد، روستای مندرآباد، رودک، شاهین تپه، سخص آباد، رحمت آباد، شهرستانک، قشلاق چرخلو برگزار شد.

در شهرستان آوج هم مردم شهر آوج و روستاهای اردلان، دشتک، کلنجین، استلج، در شهر آبگرم در شهید آباد، حصار ولیعصر، ارتش آباد، تو آباد، در شهرستان آبیک، روستاها و شهرهای قشلاق، خاکعلی، زیاران، در تاکستان در ضیا آباد، خرمدشت، نرجه، فارسجین، اسفرورین، یحیی آباد، روستاهای خورهشت، قمیک، کنکشین، نیکویه، نیز راهپیمایی جشن انقلاب باشکوه خاصی برگزار شد.

دشمنانی که به خیال خام خود اعلام کرده بودند ایران اسلامی چهلمین سال پیروزی خود را نخواهد دید امروز ببینند که این ملت با صلابت چندین دهه از انقلاب را سپری خواهد کرد تا به لطف الهی انقلاب خود را به انقلاب حضرت ولیعصر متصل و ملحق کند.