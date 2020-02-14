رونمایی از یک ارکستر جدید در «فجر۳۵»/ دوره قبلی دوستمان نداشتند!

ناصر نظر مدرس موسیقی کودک و نوجوان که طی سال‌های اخیر با مجموعه ارکسترهای «پارس» حضور فعالی در اجراهای زنده مرتبط با موسیقی کودک و نوجوان داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور این مجموعه در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: مدت‌های زیادی بود که مجموعه ارکستر «پارس» درصدد برنامه‌ریزی و راه‌اندازی یک ارکستر جدید متشکل از سازهای بادی برنجی بود. چرا که ما معتقد بودیم با توجه به روند آموزشی که برای کودکان و نوجوانان در حوزه موسیقی برنامه‌ریزی کرده‌ایم می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که هنرمندان این گروه سنی با شرایط بهتر و باکیفیت‌تری سازهای بادی و برنجی را بشناسند و گمان نکنند که این سازها فقط کاربرد حضور در ارکسترهای نظامی را دارد.

وی ادامه داد: من می‌دیدم بسیاری از این هنرآموزان بر این باور بودند که این سازها فقط در ارکسترهای نظامی کاربرد دارد. از این جهت همواره این دغدغه را داشتم که بتوانیم با راه‌اندازی ارکستر سازهای بادی، هنرآموزان را به آنچه در حوزه آموزش مد نظرمان بود نزدیک کنیم.

نظر افزود: بر اساس آنچه گفته شد اولین برنامه ارکسترسازهای بادی برنجی «پارس» که به نوعی یک رونمایی از یک ارکستر جدید مجموعه ما به حساب می‌آید در چارچوب برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر صورت خواهد گرفت که در این کنسرت حسین شریفی از نوازندگان شناخته شده سازهای بادی به عنوان رهبرارکستر حضور خواهد داشت. در این اجرای زنده قطعاتی مهم در حوزه موسیقی کلاسیک و موسیقی جَز پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. فضایی که به نوعی اولین اجرای رسمی ما به حساب می‌آید و قطعا برای اجراهای دیگر آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: البته ما در نظر داشتیم که از ارکسترهای دیگرمان نیز در جشنواره موسیقی فجر استفاده کنیم اما با توجه به اینکه این ارکسترها آماده نبودند و فضای مهمی چون جشنواره موسیقی فجر می‌تواند چارچوب خوبی برای معرفی ارکستر جدید باشد، تصمیم گرفتیم تا با ارکستر سازهای بادی ما در جشنواره باشیم.

نظر درباره ویژگی‌های این ارکستر تاکید کرد: یکی از نکات قابل توجهی که برای ارکسترسازهای بادی پارس می‌توانم به آن اشاره کنم حضور نوازندگانی است که گروه سنی آن‌ها کودک نیست و عمدتا دربرگیرنده هنرمندان نوجوانی است که از سنین پایین‌تر به سازهای بادی علاقه نشان می‌دادند و ما تصمیم گرفتیم در این ارکستر از آن‌ها استفاده کنیم. به هر ترتیب تشکیل این ارکستر تجربه جدیدی برای مجموعه ارکسترهای پارس است چرا که فکر می‌کردیم جای خالی این سازها در مجموعه ما احساس می‌شود و لازم است تا برای آشنایی هرچه بیشتری هنرمندان کودک و نوجوان و مخاطبان دست به تشکیل چنین ارکستری زد. البته اگر چه در دوره قبل جشنواره موسیقی فجر دوستان ما را دوست نداشتند و اجازه ندادند در جشنواره باشیم اما بسیار خوشحالم که جشنواره موسیقی فجر در این دوره می‌تواند محل مناسبی برای معرفی ارکستر جدیدمان بوده و تعدادی از هنرمندان مستعد موسیقی این سرزمین در چنین رویدادی قد علم کنند.

تازه‌ترین کنسرت ارکستر «پارس» به مدیریت ناصر نظر و رهبری ارمستر حسین شریفی ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۵ بهمن ماه در چارچوب سومین روز از برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

گروه موسیقی «پارس» ناصر نظر از جمله گروه‌های موسیقی کودکان و نوجوان کشورمان است که طی سال‌های اخیر حضور فعالی در جشنواره‌های موسیقی فجر داشته است.