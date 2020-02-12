آمار ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از روز ۱۶ بهمن آغاز شده است و داوطلبان تا ۲۶ بهمن ماه ۹۸ فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir در آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: آزمون کتبی دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹ و به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: به منظور آشنایی داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون الکترونیک اولین دوره آزمون آزمایشی دکتری تخصصی به شیوه الکترونیک پنجم اسفندماه ۹۸ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال می شود و داوطلبان می توانند با انجام آن با نحوه برگزاری آزمون اصلی آشنا شوند.

وی اظهار داشت: شرایط عمومی و شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در دفترچه راهنما درج شده است و تمامی مراحل ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ بهمن ۹۸ فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت www.sanjeshp.ir صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پذیرش آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۵۰ درصد آزمون کتبی، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد مصاحبه علمی است. آزمون دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۳۰ درصد آزمون کتبی، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد مصاحبه علمی و ۲۰ درصد تهیه طرح واره است.

آزمون کتبی به صورت سؤالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک برگزار می شود.

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سؤالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می شود. در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود حداکثر در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو نوبت متفاوت برگزار می شود شرکت کند.

داوطلبان، مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک نوبت نیستند و آزمون در مناطق ۱۰ گانه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.