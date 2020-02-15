صلاحیت ۴۵هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با بیان این‌که در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، افزود: تاکنون صلاحیت ۴۵ هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده که این افراد، در حال تکمیل پرونده خود هستند.

وی در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، گفت: هر شیوه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود؛ به این معنا که ارقامی که اعلام می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت، این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

طاهرخانی، همچنین در خصوص میزان فروش عرصه در شهرهای جدید کشور گفت: مبلغی که توانسته‌ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.