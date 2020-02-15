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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

معاون وزیر راه و شهرسازی:

صلاحیت ۴۵هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تأیید شد

صلاحیت ۴۵هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید تأیید شد

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از تأیید صلاحیت ۴۵ هزار متقاضی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با بیان این‌که در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، افزود: تاکنون صلاحیت ۴۵ هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده که این افراد، در حال تکمیل پرونده خود هستند.

وی در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، گفت: هر شیوه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود؛ به این معنا که ارقامی که اعلام می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت، این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

طاهرخانی، همچنین در خصوص میزان فروش عرصه در شهرهای جدید کشور گفت: مبلغی که توانسته‌ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 4852962

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