۲۰۶ فرصت شغلی برای مددجویان سمنانی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عرب صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کمیته امداد شهرستان سمنان ضمن بیان اینکه ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد یکی از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۶ فرصت شغلی جدید برای مددجویان کمیته امداد این شهرستان ایجاد شد.

وی بابیان اینکه چهار و میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان پرداخت‌شده است، افزود: این تسهیلات از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، تسهیلات اشتغال روستایی و بند ب تبصره ۱۶ تأمین‌شده است.

۲۰۰ مددجوی کمیته امداد در طرح‌های مهارت‌آموزی ساماندهی شدند

رئیس کمیته امداد سمنان با اشاره به اینکه ۱۳۸ طرح در این مدت موفق به دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی شدند، خاطرنشان کرد: طی ۱۰ ماه گذشته ۱۲ فقره تسهیلات مجدد در راستای توسعه اشتغال‌زایی پرداخت‌شده است.

عرب با تأکید بر اینکه در این مدت ۵۶ نفر از مددجویان کمیته امداد این شهرستان از طریق دفاتر کاریابی صاحب شغل شدند، یادآور شد: اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که این نهاد با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای سمنان در راستای توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال انجام داده است.

وی بابیان اینکه تاکنون ۲۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد در طرح‌های مهارت‌آموزی این نهاد ساماندهی شدند، تصریح کرد: در این مدت ۱۰۸ طرح خدماتی با پرداخت سه میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان، ۱۴ طرح دام‌پروری و هشت طرح صنایع‌دستی نیز اجرایی شده است.