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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد:

خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از دستگیری یک خرده فروش ۳۸ ساله مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی سپهوند گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان شهرکرد، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۶ منظریه با همکاری عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی و رصد شبانه روزی، این متهم ۳۸ ساله در یک عملیات موفق پلیسی در مخفیگاهش در خیابان امیر کبیر شهرکرد دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی مخفیگاه متهم، بیش از ۲۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی شامل ۱۳ گرم هروئین و شش گرم شیشه کشف شد.

کد مطلب 4853517

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