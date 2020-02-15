خرده فروش مواد مخدر در شهرکرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی سپهوند گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان شهرکرد، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۶ منظریه با همکاری عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرکرد وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی و رصد شبانه روزی، این متهم ۳۸ ساله در یک عملیات موفق پلیسی در مخفیگاهش در خیابان امیر کبیر شهرکرد دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی مخفیگاه متهم، بیش از ۲۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی شامل ۱۳ گرم هروئین و شش گرم شیشه کشف شد.