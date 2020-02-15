هیچ ناشنوایی به دلیل عدم پرداخت شهریه از تحصیل محروم نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی در مراسم افتتاح واحد بین الملل فرشتگاه دانشگاه آزاد (ویژه ناشنوایان) که عصر امروز برگزار شد،با اشاره به اینکه زبان در انتقال مفاهیم جایگاه خاص خود را دارد، اظهار کرد: درست است که زبان اشاره از زبان مرسوم ما فاصله دارد اما این زبان می تواند منشا بروز استعدادها در سطح جامعه ما باشد.

وی ادامه داد: درست است که عزیزان ناشنوا مانند بقیه نمی توانند بگویند و بشنوند اما توانایی فکر و اندیشه دارند و می توانند در جامعه موثر باشند.

رئیس دانشگاه آزاد با طرح این پرسش که چرا این عزیزان را صرفا به حوزه کار معطوف کردیم و برای حضور آن ها در حوزه اندیشه فکری نکردیم؟ گفت: مانع ما بودیم که برای جایگاه این افراد در آموزش عالی فکر نکردیم‌ و اما امروز خوشحال هستیم که این غفلت آموزش عالی را در چنین روز فرخنده ای جبران کردیم.

طهرانچی اضافه کرد: معتقدیم خداوند اگر نعمتی را بگیرد حتما در جای دیگر نعمت هایی را اعطا می کند. این افراد در حوزه فکر و اندیشه حرف های خوبی برای گفتن دارند.

وی در ادامه اعلام‌ کرد که سال آینده رشته های علوم انسانی مانند حقوق و سایر رشته هایی که به زبان تعقل خوبی نیاز دارد در این واحد راه اندازی خواهد شد.

طهرانچی تصریح کرد:دانشگاه امروز کارمند پرور نیست بلکه امروز افرادی را تربیت می کند که منشا کار باشند. عدم سخن گفتن و شنیدن به این معنا نیست که ناشنوایان باید کارمند باشند بلکه این افراد می توانند در نقش یک مولد و تولید کننده ظاهر شوند. به جای اینکه دنبال ماهی دادن به دست عزیزان باشیم ما ماهیگیری را به این افراد وعده می دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن تاکید بر اینکه هیچ فرد ناشنوایی نباید به علت نداشتن شهریه از تحصیل در این واحد محروم شود، گفت: خوابگاه خواهران این واحد در حال راه اندازی است و پانسیون مربوط به پسران نیز راه اندازی می شود.