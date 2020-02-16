کرسی ترویجی مفهوم شناسی بهره و ربای قرضی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، کرسی ترویجی مفهوم شناسی بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی زیاده برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمدکاظم رجایی و نقد آیت الله حسن آقانظری و حجت الاسلام مهدی خطیبی و با دبیری محمدجواد توکلی برپا می‌شود.

نشست یادشده دوشنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) طبقه پنجم، سالن اندیشه برگزار می‌شود.