به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۰۵ روز سه شنبه در امارات میهمان تیم الشارجه است.

هر دو تیم دیدار نخست خود را در آسیا با شکست پشت سر گذاشته‌اند. پرسپولیس با دو و الشارجه با یک گل به ترتیب مقابل الدحیل قطر و التعاون عربستان تن به شکست دادند.

«سالم سلطان» بازیکن تیم الشارجه در خصوص بازی با پرسپولیس گفت: از تماشاگران الشارجه به خاطر باخت به التعاون عذرخواهی می‌کنم. قول می‌دهم که نتیجه را در بازی با پرسپولیس تغییر بدهیم و آن‌را جبران کنیم. الشارجه در بازی با پرسپولیس متفاوت خواهد بود.

بازیکن تیم الشارجه تصریح کرد: تمام تمرکز ما روی بازی با پرسپولیس است. پرسپولیس حریف قدرتمندی است و رویارویی با این تیم نیاز به آماده سازی مناسب دارد. این مسابقه در زمین ما برگزار می‌شود و نباید شکست جدیدی را در خانه متقبل شویم.