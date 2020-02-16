تاثیر ویروس کرونا به خودروسازی اروپا رسید/ یک کارخانه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، فیات کرایسلر اعلام کرد به علت کمبود قطعات مورد نیاز خود که در کارخانه چین این شرکت تولید می‌شد، تولید خودرو در کارخانه صربستان خود را متوقف کرده است.

این کارخانه فیات کرایسلر در صربستان به تولید مدل فیات ۵۰۰ ال مشغول بود. خودرویی که کم کم به بازار آمریکا هم وارد شده بود.

شرکت در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد: ما در پروسه تأمین قطعاتی هستیم که تولید آنها در چین متوقف شده است و دوباره تولید خودرو را در ادامه این ماه آغاز خواهیم کرد.

خودروسازانی که در تلاش هستند با وجود شیوع ویروس کرونا تولیدات خود در چین را از سر بگیرند، سعی می‌کنند فعالیت‌های تولیدی آنها در کشورهای دیگر به علت کمبود تأمین قطعات از چین تعطیل نشود.

شرکت جنرال‌موتورز اعلام کرد که به دقت زنجیره تولید خود در چین را زیر نظر گرفته تا قطعات مورد نیاز برای تولید کامیون‌های پر سود این شرکت در آمریکای شمالی تأمین شود.

در گزارشی که در «دیترویت بیوریا»، یک سایت اخبار صنعت خودرو، منتشر شده آمده است: رهبران اتحادیه‌های خودروسازان در ایالت‌های میشیگان، تگزاس و ایندیانای آمریکا در مورد کمبود احتمالی قطعات خودرو در کارخانه‌های خود به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی قطعه‌سازان در چین، هشدار داده‌اند.

خودروهایی که تولید آنها در معرض تعطیلی قرار دارد شامل این مدل‌ها هستند: سیلورادوی شورولت، پیک‌آپ‌های سیه‌رای جی‌ام‌سی، شورولت تاهو، شورولت ساب‌اربن، پیک‌آپ‌های کادیلاک اسکالاد و یوکون جی‌ام‌سی.

جی‌ام هم اعلام کرد در نظر دارد کارخانه مونتاژ خودروی خود در کره‌جنوبی را به علت تعطیلی تولیدات چین، تعطیل کند.

شرکت‌های نیسان، هیوندا / ‏کیا‬و فیات کرایسلر تولیدات خود در سایر کشورها را به علت متوقف شدن زنجیره تولید قطعات آنها با تعطیلی کارخانجات چین متوقف کرده بودند.