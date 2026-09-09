اجرای طرح های حمایتی گسترده برای طلاب در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق رجایی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی، این رویداد را فرصتی مغتنم برای ارتقای فعالیتهای علمی و پژوهشی طلاب و تأمین منابع آموزشی آنان دانست و با اشاره به اهمیت نمایشگاههای کتاب در ترویج فرهنگ مطالعه در کلام رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «نمایشگاه کتاب یک فرصت بسیار خوب برای کتابخوانهاست تا از تازهترین آثار مطلع شوند»، اظهار کرد: برای محصلین بن ویژه دو میلیون تومانی و برای اساتید، نخبگان و پژوهشگران بنهای حمایتی تا سقف سه میلیون تومان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این حمایتها، ناشران حاضر در نمایشگاه نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف نمایشگاهی برای کتابهای خود در نظر گرفتهاند.
مدیر پژوهش و توسعه علمی حوزه علمیه خراسان، همچنین افزود: این نمایشگاه با هدف حمایت از جامعه حوزوی در مواجهه با افزایش قیمت کتاب برگزار میشود و در کنار برگزاری حضوری، امکان خرید مجازی نیز برای طلاب و محققان، بهویژه طلاب شهرستانی، فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ابعاد گسترده این نمایشگاه گفت: علاوه بر ناشران برتر داخلی، نمایندگان و ناشران کشورهایی همچون عراق و لبنان نیز در این رویداد حضور دارند و علاوه بر آثار فارسی، کتابهایی به زبانهای عربی و انگلیسی نیز عرضه میشود.
رجایی با تأکید بر نقش مراکز دانشگاهی در تأمین منابع علمی، خاطرنشان کرد: دانشگاههای فردوسی مشهد، جامعهالمصطفی، شهید مطهری، علوم اسلامی رضوی، دانشگاه امام حسین(ع) و دیگر قطبهای پژوهشی میتوانند از ظرفیت این نمایشگاه برای تأمین منابع علوم انسانی اسلامی استفاده کنند.
مدیر پژوهش و توسعه علمی حوزه علمیه خراسان با اشاره به اجرای طرح تجهیز کتابخانهها در حاشیه نمایشگاه گفت: با استفاده از ظرفیت طرح «اهدای دانایی» و حمایت خیرین، تلاش میشود تا نزدیک به ۵۰۰ کتابخانه حوزوی تجهیز شوند. در این طرح، استادان و خیرین کتابها یا منابع مالی خود را برای تأمین منابع مدارس علمیه اهدا میکنند تا نیاز کتابخانههایی که منابع خود را از دست دادهاند یا نیاز مبرم دارند، برطرف شود.
وی همچنین از فعالیتهای حوزه در حوزه فناوریهای نوین خبر داد و گفت: کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی در دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان با حضور نخبگان تشکیل شده است. امروزه بسیاری از اساتید و پژوهشگران حوزوی از ابزارهای هوش مصنوعی در فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی مقالات و پایاننامهها استفاده میکنند.
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