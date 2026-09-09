سردار حاجیان: دشمن آرزوی تصرف ایران را به گور خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید پاسدار رضا محمدی اظهار کرد: شهادت افتخار بزرگی است که نصیب مقربان درگاه الهی و برگزیدگان خداوند می‌شود.

وی افزود: همه انسان‌ها تلاش می‌کنند در طول زندگی به گونه‌ای رفتار کنند که عاقبت‌به‌خیر شوند و شهدا با پوشیدن رخت شهادت به سعادت عظمی دست یافته و در جوار رحمت الهی آرام گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه شهدا را مظهر اقتدار و عزت کشور دانست و تصریح کرد: همه وظیفه داریم راه پرافتخار شهدا را تا پیروزی نهایی بر دشمنان ادامه دهیم.

حاجیان خاطرنشان کرد: دشمنان از تداوم راه شهدا واهمه دارند و این موضوع نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۳ روزه و ۴۰ روزه رمضان، گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در این نبردها همه توان خود را به کار گرفت تا جمهوری اسلامی ایران را وادار به تسلیم کند، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی با رشادت و جانفشانی شهدا و مدافعان کشور مقتدرانه ایستادگی کرد و از آب و خاک ایران دفاع کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تأکید کرد: تا زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی فرزندان دلاوری همچون شهید رضا محمدی و دیگر همرزمانش دارد، دشمنان آرزوی ضربه زدن به کشور و تصرف این آب و خاک را به گور خواهند برد.

حاجیان در ادامه از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: خانواده شهدا بهترین الگو برای همه اقشار جامعه هستند و صلابت و ایستادگی آنان در برابر مصائب و مشکلات، نشان‌دهنده ایمان و یقین آنان است.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح و هدیه از خانواده معظم شهید پاسدار رضا محمدی که در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، تجلیل شد.