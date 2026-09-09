به گزارش خبرنگار مهر، جبار علی ذاکری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استان سمنان در یک مجموعه تولیدی از بهره‌برداری دو خط فرعی ریلی در سمنان خبر داد و تاکید کرد: کاهش هزینه جا به جایی کالا مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه این اقدام با همراهی و کمک بخش خصوصی انجام می شود، افزود: انتقال بار معادن و مجموعه های صنعتی از جمله مهمترین مزیت های این طرح است.

مدیرعامل رجا با بیان اینکه انتقال بار معادن و صنایع از جاده به ریل با بهره‌برداری دو خط فرعی ریلی در استان سمنان میسر می شود، گفت: کاهش ترافیک و تصادفات جاده‌ای و کاهش هزینه ها از جمله مزیت های این طرح است

ذاکری با بیان اینکه انتقال بار از طریق ریل به مراتب کم هزینه تر است گفت: معادن و واحدهای صنعتی استان سمنان که می توانند به خط راه آهن متصل شوند، در برنامه کوتاه مدت و میان مدت حتما در برنامه خواهند بود.