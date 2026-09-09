کشف ۲۴۰۵ فقره سرقت تجهیزات برقی و مخابراتی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت که در سالن جلسات دفتر معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامههای اولویتدار پلیس کرمانشاه در سالهای اخیر، مقابله با سرقت بوده است.
وی افزود: سرقت علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر روحی و روانی نیز پیامدهای مخربی به همراه دارد و فرد مالباخته و اقشار مختلف جامعه ممکن است آثار ناشی از آن را برای مدت طولانی تجربه کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات انتقال برق و مخابرات در سالهای اخیر تصریح کرد: سرقت کابل برق و تجهیزات شبکههای مخابراتی در شهرها و روستاها از جمله شیوههایی است که سارقان بیشتر به آن روی آوردهاند و باید با جدیت با این نوع سرقتها برخورد شود.
اکبری ادامه داد: پلیس برخورد با سارقان به ویژه افرادی که اقدام به سرقت کابل برق و تجهیزات شبکههای مخابراتی میکنند را در دستور کار قرار داده و اقدامات مناسبی نیز در سال جاری انجام شده است.
وی از کشف ۲ هزار و ۴۰۵ فقره سرقت تجهیزات انتقال برق و شبکههای مخابراتی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۱۵۱ فقره مربوط به سرقت سیم و کابل برق و ۲۵۴ فقره مربوط به تجهیزات مخابراتی بوده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری ۸۱۶ سارق در این زمینه خبر داد و افزود: ۷۲۹ نفر از دستگیرشدگان در حوزه سرقت سیم و تجهیزات انتقال برق و ۸۷ نفر نیز در حوزه سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی فعالیت داشتهاند.
اکبری در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش سرقت در استان گفت: طی سه سال اخیر و بر اساس بررسیهای انجامشده، مجموع سرقتها در کرمانشاه ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی پیشگیری و مقابله با سرقت را وظیفه همه دستگاههای اجرایی استان دانست و خاطرنشان کرد: دستگاههایی مانند شهرداری، مخابرات، آب و فاضلاب و شرکت برق باید نسبت به فعالسازی گشتها و بازرسیهای دستگاهی خود برای پیشگیری و مقابله با سرقت اهتمام بیشتری داشته باشند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت توسعه و نصب دوربینهای نظارتی در نقاط مختلف شهر تأکید کرد و گفت: دوربینهای مداربسته نقش مؤثری در بازدارندگی از وقوع جرم و شناسایی سریعتر سارقان دارند.
اکبری افزود: با پیگیری سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان، بیش از هزار دوربین در روستاهای استان کرمانشاه نصب شده که یکی از نتایج آن، کاهش ۵۰ درصدی وقوع سرقت احشام بوده است.
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