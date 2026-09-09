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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

کشف ۲۴۰۵ فقره سرقت تجهیزات برقی و مخابراتی در کرمانشاه

کشف ۲۴۰۵ فقره سرقت تجهیزات برقی و مخابراتی در کرمانشاه

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۲ هزار و ۴۰۵ فقره سرقت سیم و تجهیزات برقی و مخابراتی و دستگیری ۸۱۶ سارق از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرزاد اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت که در سالن جلسات دفتر معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار پلیس کرمانشاه در سال‌های اخیر، مقابله با سرقت بوده است.

وی افزود: سرقت علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر روحی و روانی نیز پیامدهای مخربی به همراه دارد و فرد مالباخته و اقشار مختلف جامعه ممکن است آثار ناشی از آن را برای مدت طولانی تجربه کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش سرقت تجهیزات انتقال برق و مخابرات در سال‌های اخیر تصریح کرد: سرقت کابل برق و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی در شهرها و روستاها از جمله شیوه‌هایی است که سارقان بیشتر به آن روی آورده‌اند و باید با جدیت با این نوع سرقت‌ها برخورد شود.

اکبری ادامه داد: پلیس برخورد با سارقان به ویژه افرادی که اقدام به سرقت کابل برق و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی می‌کنند را در دستور کار قرار داده و اقدامات مناسبی نیز در سال جاری انجام شده است.

وی از کشف ۲ هزار و ۴۰۵ فقره سرقت تجهیزات انتقال برق و شبکه‌های مخابراتی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۱۵۱ فقره مربوط به سرقت سیم و کابل برق و ۲۵۴ فقره مربوط به تجهیزات مخابراتی بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری ۸۱۶ سارق در این زمینه خبر داد و افزود: ۷۲۹ نفر از دستگیرشدگان در حوزه سرقت سیم و تجهیزات انتقال برق و ۸۷ نفر نیز در حوزه سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی فعالیت داشته‌اند.

اکبری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش سرقت در استان گفت: طی سه سال اخیر و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مجموع سرقت‌ها در کرمانشاه ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی پیشگیری و مقابله با سرقت را وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی استان دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی مانند شهرداری، مخابرات، آب و فاضلاب و شرکت برق باید نسبت به فعال‌سازی گشت‌ها و بازرسی‌های دستگاهی خود برای پیشگیری و مقابله با سرقت اهتمام بیشتری داشته باشند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت توسعه و نصب دوربین‌های نظارتی در نقاط مختلف شهر تأکید کرد و گفت: دوربین‌های مداربسته نقش مؤثری در بازدارندگی از وقوع جرم و شناسایی سریع‌تر سارقان دارند.

اکبری افزود: با پیگیری سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان، بیش از هزار دوربین در روستاهای استان کرمانشاه نصب شده که یکی از نتایج آن، کاهش ۵۰ درصدی وقوع سرقت احشام بوده است.

کد مطلب 6942653

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