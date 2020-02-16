به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: با توجه به برودت و سرمای هوا و بالا رفتن مصرف گاز در کشور متأسفانه تعدادی از نیروگاه‌هایی که با سوخت گاز کار می‌کنند با مشکل تأمین سوخت مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه با محدودیت زیاد جهت تأمین سوخت نیروگاه روبرو هستیم و دلیل آن هم مصرف بالای گاز در کشور است، افزود: مصرف گاز در کشور به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده که تا به امروز بی سابقه بوده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: به دلیل پایداری شبکه برق در کشور تعدادی از نیروگاه‌ها با مشکل تأمین سوخت مواجه شده‌اند که همین باعث شده تا برق مناطقی از تهران به صورت پراکنده قطع شود.

سخنگوی صنعت برق کشور افزود: این قطعی در نقاطی از استان تهران هم اتفاق افتاده و همچنین در برخی از استان‌های شمالی کشور مثل گیلان، مازندران، خراسان، سمنان و آذربایجان خاموشی داریم که امیدواریم با کاهش مصرف هموطنان در سراسر کشور این کمبود گاز جبران شود و نیروگاه‌ها فعال شوند.

وی گفت: اگر مردم فقط ۱۰ درصد از مصرف گاز خانگی خود را کم کنند تا حد زیادی مشکل حل خواهد شد.