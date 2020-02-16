باید مدل بومی اکوسیستم نوآوری را برای زنان فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در اولین رویداد (ازنو) اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا که امروز در محل حوزه هنری برگزار شد، گفت: بانوان در واقع می خواهند وارد اکوسیستمی شوند که سالیان سال مردان در آن فعالیت کرده و یا ایجاد کننده آن بودند.

وی با تاکید بر حضور زنان و نقش آفرینی آنها در اکوسیستم نوآوری گفت: بانوان اکنون در زمینی بازی می کنند که کاملا در اختیار مردها است و این همواره آنها را با دشواری هایی رو به رو می کند.

ستاری با تاکید بر اینکه باید زیرساختی را برای بانوان ایجاد کنیم که خودشان بتوانند در آن فعالیت کنند، گفت: این نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی افزود: ما باید خودمان مدل بومی کشور را در حوزه اکوسیستم نوآوری برای نقش آفرینی بانوان با زیرساخت های مناسب فراهم کنیم.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر مردها در اکوسیستم دانش بنیان غالب هستند، گفت: اکنون می بینیم در دانشگاه به ندرت کتاب دانشگاهی توسط یک خانم تالیف شده است در صورتی که خانم ها و آقایان همه آن کتاب را می خوانند.

وی تاکید کرد: تحلیل یک زن با یک مرد فرق دارد و دریچه دیدگاهشان با یکدیگر متفاوت است از این رو باید به مدلی دست پیدا کنیم که بانوان بتوانند در آن موفق باشند زیرا این حوزه سریع رشد می کند و بخش های جدیدی را به وجود می آورد.

به گزارش مهر، در این مراسم تفاهم نامه ای با هدف مشارکت حداکثری بانوان بین کانون ملی زنان بازرگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.