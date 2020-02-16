به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه‌پور بعدازظهر یکشنبه در نشست با حضور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: برای نخستین بار مناطق جنوبی شهری بوشهر با جمعیت ۸۰ هزار نفر از جیره‌بندی آب خارج شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات مهمی در عرصه حل مشکلات آب‌رسانی در استان انجام‌شده است تصریح کرد: با حمایت‌های ویژه مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا، استاندار بوشهر و دیگر مسئولان روند اجرای طرح‌های آب‌رسانی تسریع یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: استان‌های معین برای اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه شبکه آب‌رسانی در شهرهای مختلف استان بوشهر حضور دارند.

حمزه‌پور بیان کرد: ۸۰ درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از دیگر استان‌ها تأمین می‌شود و با تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن زمینه تأمین آب موردنیاز در استان فراهم می‌شود.

وی، به طرح‌های آب‌رسانی روستایی استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۶ سایت آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در استان طراحی و اجرایی شده است که تکمیل آن‌ها آب پایداری فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از افزایش تولید آب از آب‌شیرین‌کن بوشهر خبر داد و تصریح کرد: در کمتر از یک سال ظرفیت تولید آب از آب‌شیرین‌کن از ۱۰ هزار مترمکعب به ۲ برابر افزایش یافت که نقش مهمی در جبران کمبود آب این شهر داشته است.

حمزه‌پور با اشاره به اجرای ۳ سایت آب‌شیرین‌کن در شهرهای مختلف استان بوشهر بیان کرد: ۳ سایت آب‌شیرین‌کن با ظرفیت‌های مختلف و اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرهای استان بوشهر در حال اجرا است.

وی، اجرای طرح شبکه فاضلاب در بافت تاریخی بوشهر را مورداشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در اجرای شبکه فاضلاب بافت تاریخی بوشهر ۹۰ میلیارد تومان تخصیص یافت که علاوه بر هزینه کرد این اعتبار ۳۰ میلیارد تومان دیون به پیمانکاران ایجادشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همدلی، همراهی و اتحاد مردم و مسئولان را ستود و خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات آب از جنوبی‌ترین نقطه استان «شهرستان عسلویه» تا شمالی‌ترین شهرستان «دیلم» طرح‌های آب‌رسانی در حال اجرا است.