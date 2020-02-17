به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید باقر تکیه‌ای ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شعار اعتکاف امسال را «اعتکاف، تجلی منتظران» نامید و افزود: سرور عارفان عنوان ویژه برنامه جشن میلاد امیرالمومنین (ع) است که به همراه تبیین سیره هدایت‌گر این امام بزرگوار و شعر خوانی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برنامه صحیفه دل در زمینه بخش‌های منتخبی از صحیفه سجادیه نیز برای معتکفان برگزار می‌شود.

مسئول فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به برگزاری برنامه سیمای منتظر توسط اساتید اخلاق افزود: مکتب حاج قاسم نیز ویژه برنامه‌ای است که به شناخت شخصیت دینی و عبادی سردار شهید قاسم سلیمانی می‌پردازد و با استقبال از شهید مدافع حرم و یا شهید گمنام همراه است.

وی بیان کرد: برنامه «اعتکاف، معنویت اجتماعی و گام دوم انقلاب» به منظور ترسیم وظیفه اجتماعی و انقلابی معتکف به ویژه در زمینه امر به معروف برگزار می‌شود.

حجت الاسلام تکیه‌ای گفت: ویژه برنامه عبادی ام داوود از جمله برنامه‌هایی است که همگام با معتکفین از شبکه‌های مختلف اجتماعی پخش می‌شود.

وی اظهار داشت: عهدنامه پایانی معتکفین با عنوان پیمان ایمان، ختم قرآن کریم با عنوان محفل نور، گفتگوی صمیمی و جلسات پرسش و پاسخ به جوانان با عنوان چشمه معرفت، یادمان شهدای مدافع حریم و غرفه‌های مشاوره تخصصی در حوزه خانواده، غرفه مشاوره اخلاقی، پاسخگویی به احکام و سفره مؤمنان از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای معتکفین است.

مسئول فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف گفت: همایش سراسری خادمین انقلاب با حضور استاد قرائتی در آستانه اعتکاف در قم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه‌هایی که در آستانه اعتکاف برگزار می‌شود می‌توان به آموزش مبلغین اعتکاف و برگزاری جشنواره بین المللی اعتکاف با هم افزایی ۲۴ دستگاه ملی و بین المللی اشاره کرد.