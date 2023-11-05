به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با حجت‌الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با تاکید بر اهمیت موضوع اعتکاف، افزود: یک میز تخصصی اعتکاف با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور خود این اعضا در ستاد مرکزی اعتکاف تأسیس شود.

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وی با اشاره به عمق تأثیرگذاری اعتکاف در جان‌ها و نفوس انسان، فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه گام دوم انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ترویج معنویت استفاده کنیم که یکی از جنبه‌های ترویج معنویت در جامعه برپایی اعتکاف است.

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رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در این دیدار به تبیین اقدامات صورت گرفته در عرصه ملی، استان‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی اعتکاف پرداخت.

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حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای در پایان با اشاره به راهبردها و برنامه‌ریزی‌های ستاد اعتکاف در عرصه بین‌الملل به تأسیس دفتر برون‌مرزی ستاد در لبنان و توسعه و ترویج آن در کشورهای دیگر اشاره کرد.