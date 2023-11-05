به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با تاکید بر اهمیت موضوع اعتکاف، افزود: یک میز تخصصی اعتکاف با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور خود این اعضا در ستاد مرکزی اعتکاف تأسیس شود.
وی با اشاره به عمق تأثیرگذاری اعتکاف در جانها و نفوس انسان، فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه گام دوم انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ترویج معنویت استفاده کنیم که یکی از جنبههای ترویج معنویت در جامعه برپایی اعتکاف است.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در این دیدار به تبیین اقدامات صورت گرفته در عرصه ملی، استانها و جشنوارههای بینالمللی اعتکاف پرداخت.
حجتالاسلام سیدعلیرضا تکیهای در پایان با اشاره به راهبردها و برنامهریزیهای ستاد اعتکاف در عرصه بینالملل به تأسیس دفتر برونمرزی ستاد در لبنان و توسعه و ترویج آن در کشورهای دیگر اشاره کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
یکی از جنبههای ترویج معنویت در جامعه برپایی اعتکاف است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید براهمیت راهاندازی میز تخصصی اعتکاف گفت: حکم و اعتبار این میز تخصصی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر و ستاد مرکزی اعتکاف بازوی فکری و طراح آن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با تاکید بر اهمیت موضوع اعتکاف، افزود: یک میز تخصصی اعتکاف با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور خود این اعضا در ستاد مرکزی اعتکاف تأسیس شود.
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