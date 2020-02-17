تاکید شورای شهر یزد برای ورود شهرداری به مباحث آموزش شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد با بیان اینکه شورای شهر یزد علاوه بر پروژه‌های عمرانی، اجرایی، بهداشتی به مباحث آموزش شهروندی نیز تاکید دارد، اظهار داشت: برخی بر این باورند که اگر شهرداری به سمت وظایفی به غیر از کارهای عمرانی برود از وظایفش دور شده است.

سفید با طرح این موضوع که مگر می‌شود جامعه بی نشاط داشت و از دین سخن گفت، عنوان کرد: اگر در برنامه‌های خود عقب مانده‌ایم باید بدانیم که در برنامه‌های فرهنگی عقب‌تر هستیم.

وی تربیت دین باوری در کودکان را مستلزم نشاط اجتماعی دانست و افزود: اگر بچه‌ها را از نشاط اجتماعی محروم کنیم به طور قطع فرزندانی دین گریز و دین ستیز خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد با بیان اینکه نمی‌توان به ابعاد مختلف وجودی انسان بی توجه بود و انتظار داشت انسان متعالی شود، تاکید کرد: محیط بسته، ارائه یک طرز فکر و مسیر مشخص جامعه را به تعالی نخواهد برد و کسانی که می‌خواهند به این شکل عمل کنند موفق نخواهند بود.

وی ابراز امیدواری کرد: مسیر حرکت‌های فرهنگی شورای شهر یزد ادامه پیدا کند و به مسائل انسانی از همه جهات توجه شود.