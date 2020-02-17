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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱:۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد:

تاکید شورای شهر یزد برای ورود شهرداری به مباحث آموزش شهروندی

تاکید شورای شهر یزد برای ورود شهرداری به مباحث آموزش شهروندی

یزد ـ رئیس شورای شهر یزد بر ورود شهرداری یزد به مباحث آموزش شهروندی تاکید کرد و گفت: برخی بر این باورند که اگر شهرداری به سمت وظایفی به غیر از کارهای عمرانی برود از وظایفش دور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد با بیان اینکه شورای شهر یزد علاوه بر پروژه‌های عمرانی، اجرایی، بهداشتی به مباحث آموزش شهروندی نیز تاکید دارد، اظهار داشت: برخی بر این باورند که اگر شهرداری به سمت وظایفی به غیر از کارهای عمرانی برود از وظایفش دور شده است.

سفید با طرح این موضوع که مگر می‌شود جامعه بی نشاط داشت و از دین سخن گفت، عنوان کرد: اگر در برنامه‌های خود عقب مانده‌ایم باید بدانیم که در برنامه‌های فرهنگی عقب‌تر هستیم.

وی تربیت دین باوری در کودکان را مستلزم نشاط اجتماعی دانست و افزود: اگر بچه‌ها را از نشاط اجتماعی محروم کنیم به طور قطع فرزندانی دین گریز و دین ستیز خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد با بیان اینکه نمی‌توان به ابعاد مختلف وجودی انسان بی توجه بود و انتظار داشت انسان متعالی شود، تاکید کرد: محیط بسته، ارائه یک طرز فکر و مسیر مشخص جامعه را به تعالی نخواهد برد و کسانی که می‌خواهند به این شکل عمل کنند موفق نخواهند بود.

وی ابراز امیدواری کرد: مسیر حرکت‌های فرهنگی شورای شهر یزد ادامه پیدا کند و به مسائل انسانی از همه جهات توجه شود.

کد مطلب 4855592

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