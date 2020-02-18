نتانیاهو: تنها ۳ کشور عربی با اسرائیل روابط مستحکم ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخنان جدیدی را در خصوص روابط این رژیم با رژیم های مرتجع عرب مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تنها ۳ کشور عربی با اسرائیل روابط مستحکم ندارند

نتانیاهو تأکید کرد: شاید نام این ۳ کشور عربی و اسلامی را بعدا اعلام کنم.

وی با اشاره به اینکه اولین هواپیمای صهیونیست از آسمان سودان عبور کرد، گفت: این تغییری بزرگ است و از این پس گردشگران اسرائیلی از آسمان سودان راهی آمریکای جنوبی خواهند شد و ۳ ساعت از مدت پرواز آن‌ها کاسته خواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بار دیگر به یاوه گویی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در اظهاراتی تکراری و خسته کننده مدعی شد که برنامه هسته ای ایران بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است! این درحالی است که ماهیت تروریستیِ رژیم جعلی صهیونیستی بزرگترین خطر برای بشریت در جهان محسوب می شود.