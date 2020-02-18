«ملکاوان» پر از علامت سوال بود/ تجربه ایفای نقش یک خدمتکار

صفا آقاجانی بازیگر سریال «ملکاوان» درباره نقش خود در این مجموعه که امشب سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه آخرین قسمت آن از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود به خبرنگار مهر بیان کرد: من نقش عادله خدمتکار پریدخت را در این سریال دارم و شاید نقش خدمتکار نمی‌تواند در نگاه اول چندان چالش و جذابیت خاصی با خود داشته باشد، با این حال با کمک آقای معظمی کارگردان سریال توانستیم یک کاراکتر خاص را برای این شخصیت تدارک ببینیم و طراحی کنیم که برایم جذاب بود.

وی افزود: گاهی با شخصیت‌پردازی و پردازش درست، حتی یک کاراکتر ساده و تخت هم می‌تواند برای مخاطب جذاب به نظر برسد. فکر می‌کنم سریال «ملکاوان» به لحاظ شخصیت پردازی کم و کسری نداشت و اغلب کاراکترهای آن چند بعدی و پیچیده بودند.

آقاجانی درباره شخصیت عادله نیز گفت: عادله با وجودی که خدمتکار است اما چندان هم در حاشیه نیست. از سوی دیگر، او در عین حال که به نوعی امور خانه را اداره می‌کند باید رفتارهای پریدخت را هم تحمل کند. همه تلاشم را به خرج دادم تا این خدمتکار علی رغم همه سخت گیری‌هایی که پری نسبت به او روا می‌دارد با شوخ طبعی، فضا را قابل تحمل و گوشت تلخی‌های پری را بی اثر کند. از این منظر، به نظرم داشتم کار جدیدی را ارائه می‌دادم و همین برایم بسیار دلنشین بود.

وی درباره همکاری با نابازیگران و بازیگران جوان مجموعه نیز اظهار کرد: این بچه‌ها با وجود جوانی و تجربه کم، هم اخلاق و هم کارشان خیلی حرفه ای بود. من که در کنارشان خیلی راحت بودم و از همکاری با آنها لذت بردم. روزهای خوب و خوشی را در «ملکاوان» با هم سپری کردیم.

این بازیگر تلویزیون درباره قصه این سریال یادآور شد: «ملکاوان» یک کار جدید است و قصه بسیار جذابی دارد. در ابتدا که سریال آغاز می‌شود مخاطب فکر نمی‌کند که با یک کار پیچیده و چند لایه مواجه است، اما هرچه سریال جلوتر می‌رود گره‌های کار زیادتر می‌شود و علامت سوال‌های بیشتری برای مخاطب به وجود می‌آید. به نظرم این پرسش‌ها آن قدر جذاب است که مخاطب را تا پایان با خود همراه کند.

وی در پایان درباره بازخوردهای سریال «ملکاوان» نیز عنوان کرد: به نظرم «ملکاوان» از آن دسته سریال‌هایی است که پس از گذشت ۵ تا ۶ قسمت تازه دیده شد و به دل تماشاگران نشست. با پخش قسمت‌های دیگر سریال قطعاً واکنش‌ها هم بیشتر خواهد شد. «ملکاوان» این توانایی را داشت که بینندگان خود را غافلگیر و شگفت زده کند. مخاطب این سریال در هر قسمت می‌تواند منتظر یک اتفاق جدید و غیرمنتظره باشد. به نظرم فیلمنامه «ملکاوان» یکی از نقاط قوت این سریال است و همین خصوصیت، یک برگ برنده برای آن به حساب می‌آید.