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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۷

در استان الرقه صورت گرفت؛

استقرار نیروهای روسی در فرودگاه نظامی شرق فرات

استقرار نیروهای روسی در فرودگاه نظامی شرق فرات

نیروهای پلیس نظامی روسیه تجهیزات نظامی خود را در یک فرودگاه واقع در شرق فرات مستقر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای پلیس نظامی روسیه تجهیزات نظامی خود را در فرودگاه نظامی الطبقه واقع در شرق فرات مستقر کردند.

بر اساس این گزارش، فرودگاه نظامی الطبقه در استان الرقه سوریه واقع شده و در حال حاضر کنترل آن در دست نیروهای ارتش سوریه است.

این نیروها و تجهیزات نظامی روسی پیش از این در شهر مسکنه واقع در حومه شرقی حلب مستقر بودند.

لازم به ذکر است که وزارت دفاع روسیه پیش از این از گشت زنی مجدد نیروهای این کشور و ترکیه در شمال سوریه پس از گذشت دو هفته از تعلیق این گشت زنی‌ها از سوی آنکارا خبر داده بود.

این موضوع پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد مذاکرات با طرف روسی در مسکو پیرامون اوضاع ادلب در سوریه از روز سه شنبه از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 4855763
فاطمه صالحی

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