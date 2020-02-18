پوستر دومین مهرواره «شعر» کانون پرورش فکری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر دومین مهرواره شعر آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی این‌کانون، مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده، محمود گلزاری روان‌شناس و مدرس دانشگاه، مدیران و کارشناسان کانون پرورش فکری رونمایی شد.

حمید کریلی طراح و گرافیست، در طراحی پوستر دومین مهرواره «شعر» آفرینش با بهره‌گیری از تصویر دو گل شقایق، فضایی شاعرانه را پدید آورده است. به گفته وی گل شقایق لطافت ذاتی خاصی دارد و هم قافیه با عاشق است و در ادبیات تغزلی من حضور پررنگی دارد و در این‌پوستر، شقایق هم نماد آخرین روزهای فصل زمستان و ورود بهار و به‌واقع بهار احساس بچه‌ها و هم نماد لطافت، عاشقانگی و شاعرانگی در شعر است.

کریلی در طراحی این‌پوستر از ابزار و تکنیک آبرنگ استفاده کرده که به تخیل، لطافت و ادبیات نزدیک‌تر است.

در این مهرواره که توسط معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۶ تا ۹ اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود، ۹۰ نفر از اعضای برگزیده انجمن‌های شعر سراسر کشور گرد هم می‌آیند.

اعضای نوجوان و ارشد برگزیده‌ انجمن‌های شعر در این مهرواره ضمن خوانش اشعار خود در کارگاه‌های تخصصی و آموزشی شعر با حضور استادان به‌نام کشور حضور پیدا می‌کنند.