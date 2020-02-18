به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالعزیز ابراهیمی»، از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پایان رسیده و نتایج نهایی این کمیسیون به زودی اعلام می‌شود.

عبدالعزیز ابراهیمی این خبر را در گفتگو با روزنامه «اطلاعات روز» اعلام کرده و گفته است شاید اعلام نتایج امروز سه شنبه اعلام شود.

با این حال این عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده که اگر اعلام نتایج به هر دلیلی در امروز به تعویق بیافتد، اما فردا چهارشنبه به طور حتم اعلام خواهد شد.

این در حالی است که تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله روند بررسی آرا را تحریم کرده و روز گذشته نیز در نشست شورای وزیران اعلام کرد که نتیجه‌ای قابل قبول است که از شفافیت و مشروعیت کامل برخوردار باشد.

روز گذشته نیز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که روند بازشماری مجدد آرا در ولایت‌های بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، قندهار و کابل با حضور ناظران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و تیم‌های انتخاباتی پایان یافته است و نتیجه نهایی انتخاباتی قرار است تا چهار روز آینده اعلام شود.

بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان، محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری کنونی با کسب ۹۲۳ هزار و ۸۶۸ رای (۵۰/۶۴ درصد) بیشترین آرا را به دست آورده و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی نیز با ۷۲۰ هزار و ۹۹۰ رای (۳۹/۵۲ درصد) در جایگاه دوم قرار گرفته است.