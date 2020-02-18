به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در هشتمین همایش مدیران و مسئولان ارتباطات مردمی نیروهای مسلح که به میزبانی نیروی زمینی سپاه در سالن غدیر مجتمع فتح المبین این نیرو برگزار شد، با اشاره به اقدامات نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تروریست‌ها و تأمین امنیت مرزهای شمال غرب، غرب و جنوب شرق، اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه در درگیری با تروریست‌های پژاک، کومله و دموکرات ضربات سنگینی به آنها وارد کرده است.

وی افزود: نیروی زمینی سپاه برای ایجاد امنیت در مرزهای شرق، شمال غرب و غرب یک سری اقدامات گسترده از جمله استحکام مرزها، محرومیت زدایی و استفاده از نیروهای بومی برای تأمین امنیت منطقه انجام داده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر حمایت‌های همه جانبه استکبار جهانی و حمایت از تروریست‌ها برای ضربه زدن به نظام اسلامی اظهار داشت: آمریکایی‌ها حمایت‌های گسترده و همه جانبه ای از تروریست‌های پژاک، کومله و دموکرات انجام می‌دهند.

سردار پاکپور یادآور شد: با وجود حمایت‌های همه جانبه آمریکایی‌ها از تروریست‌ها، نیروی زمینی سپاه با همه توان در مقابل تروریست‌ها ایستاده و یک امنیت قابل قبول در مرزهای شمال غرب، غرب و جنوب شرق ایجاد کرده است.

وی با بیان ابعاد حمایت‌های عربستان سعودی از تروریست‌های جیش الظلم تاکید کرد: یکی از کشورهای مرتجع منطقه تاکنون دست کم سه هواپیما سلاح و تجهیزات در اختیار تروریست‌های جنوب شرق کشور قرار داده است.

وی ادامه داد: تروریست‌های جیش الظلم، پژاک، کومله و دموکرات از تجهیزات مدرنی برخوردارند و این نشان می‌دهد که آنها از حمایت‌های همه جانبه ایالات متحده، عربستان سعودی و هم پیمانان آنها در منطقه بهره می‌برند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به لزوم توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد امنیت پایدار در منطقه، افزود: نیروی زمینی سپاه با اطاعت از منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا اقداماتی همچون ایجاد زیرساخت‌های امنیتی و معیشتی در جنوب شرق، غرب و شمال غرب کشور؛ یک امنیت قابل قبول ایجاد کند که به لطف خداوند تاکنون توانسته این کار را به خوبی انجام دهد.

سردرا پاکپور با اشاره به ابعاد خدمات پزشکی و معیشتی نیروی زمینی سپاه در مناطق کمتر برخوردار که تدبیر اولیه آن توسط شهید شوشتری کلید خورده است، خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های صحرایی نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی دارای تجهیزات بسیار خوبی هستند و توانسته‌اند انواع خدمات را به مردم و پرسنل در این منطقه ارائه دهند. در حقیقت درآمد نیروی زمینی سپاه در بیمارستانها صرف کمک به نیازمندان در مناطق عملیاتی می‌شود و این خود یک زیرساخت بسیار خوب امنیتی است.