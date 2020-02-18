به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی تلفنی با برنامه در انتهای الوند از شبکه دوم سیما در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی براینکه آیا نظارتی بر تبلیغات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی وجود دارد؟ چرا که یک سری تبلیغات انجام می‌شود که در شأن یک نماینده مجلس نیست؟ آیا امکان دارد این دسته افراد رد صلاحیت شوند؟ گفت: بحث تبلیغات متأسفانه از بخش‌هایی است که در قانون به خوبی پرداخته نشده است و مخصوصاً تبلیغات در فضای مجازی که این روزها بسیار گسترده شده و متأسفانه قانون هم نسبت به آن مطلبی عنوان نکرده است.

وی ادامه داد: در گذشته سوابقی را داشتیم که اگر تبلیغات خلاف واقع و ناروایی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی صورت گیرد، قطعاً می‌تواند در زمانی که ما بررسی صحت انتخابات را بعد از برگزاری انتخابات انجام می‌دهیم، در آن موقع امکان بررسی صلاحیت وجود دارد و اگر چنین چیزی وجود داشته باشد می‌تواند منجر به اعلام عدم صحت انتخابات در آن حوزه یا در بخش‌هایی از آن حوزه شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یعنی بعد از روز انتخابات باز این موضوع (بررسی صلاحیت) بررسی می‌شود؟ خاطرنشان کرد: بله، چون باید اعلام صحت انتخابات انجام شود و شورای نگهبان مرحله دوم کار نظارتی‌اش در خصوص روز انتخابات است، مبنی بر اینکه آیا انتخابات به خوبی برگزار شده و سلامت داشته است بنابراین می‌تواند در این باره (صلاحیت نامزدها) هم اعلام نظر کند.