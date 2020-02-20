دعوت از مردم برای ایران/ رهبر انقلاب: انتخابات یک جهاد عمومی است

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محسن احدی؛ در حالی چند ساعت دیگر درب‌های حوزه‌های رأی‌گیری برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باز خواهد شد تا بار دیگر مردم ایران برای انتخاب نمایندگان و تأثیرگذاری بر تعیین سرنوشت خود، پای صندوق‌های رأی حاضر شوند که بسیاری از مسئولان، مراجع تقلید و فرماندهان نیروهای مسلح از مردم برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کرده اند.

به دلیل شرایط ویژه کشور در عرصه بین‌الملل، فشار آمریکایی‌ها و تلاش ضد انقلاب برای سیاه‌نمایی، حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوق رأی و مشارکت حداکثری آنها یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان کشور بوده، چراکه انتخاباتی پرشور و حضور گسترده مردم می‌تواند خط بطلانی بر دسیسه‌های خارجی علیه ایران بوده و این پیام را به جهان ارسال کند که فشار و تحریم نمی‌تواند باعث عدم پشتیبانی مردم از نظام شود.

از همین رو بر آن شدیم تا در این گزارش به گفتار و بیانیه افراد و سازمان‌هایی که مردم ایران را برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کردند، بپردازیم.

هرکس دوست‌دار ایران است، در انتخابات مشارکت کند

مقام معظم رهبری در سالگرد قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در انقلاب اسلامی و در جمع هزاران نفر مردم آذربایجان شرقی، حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب خوب» گفتند: انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسلامی و تقویت کشور و مصونیت بخش در برابر توطئه‌ها و زمینه ساز ایران قوی خواهد بود.

ایشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم اسفند را از مصادیق میدان‌های نیاز به حضور بهنگام دانستند و افزودند: انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کشور و آبروی نظام اسلامی است و حضور گسترده و پر شور مردم در پای صندوق‌های رأی، به توفیق الهی مایه برکت و تأثیرات تحول آفرین در کشور خواهد شد. همه کسانی که دوستدار اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و ایران هستند باید در انتخابات شرکت کنند و انتخاب خوب و درست انجام دهند.

رهبر انقلاب ۱۷ بهمن نیز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم برای دعوت از مردم برای حضور در انتخابات فرمودند: باید به پای صندوق رأی بیایید، هرکس به ایران علاقه‌مند است و امنیت کشور، حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.

حضور در پای صندوق رأی و صف‌های پرشور، آمریکا را عصبانی و ناراحت می‌کند

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت و با اشاره به انتخابات مجلس اظهار داشت: ۴۱ سال از انقلاب گذشته است و مردم ما همانند همان سال ۵۸ با همان شور و علاقه در صحنه هستند. روز دیگری که مردم باید افتخار بیافرینند، روز دوم اسفند امسال پای صندوق‌های رأی است. چند موضوع را ملت بزرگ و عزیز ما باید تفکیک کنند. یک موضوع اینکه ما پای صندوق می‌رویم تا بهترین‌ها را برای مجلس شورای اسلامی برگزینیم.

وی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم در مقابل آمریکا بایستیم و به پیروزی برسیم، نشانه مقاومت ما دوم اسفند است، تاکید کرد: دوم اسفند باید پای صندوق آرا بیاییم. ما باید با ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا به پیروزی برسیم و بدانیم روز دوم اسفند، حضور در پای صندوق رأی و صف‌های پرشور، آمریکا را عصبانی و ناراحت می‌کند و عدم حضور ما موجب خوشحالی آمریکاست.

رئیس قوه مجریه همچنین در نشست خبری خود با اصحبا رسانه اظهار داشت: به نظر من حضور مردم در انتخابات پاسخی به آمریکایی‌ها است. حتماً حضور مردم در تضعیف دشمن و تقویت خودمان تأثیرگذار خواهد بود. مردم همه پای صندوق خواهند آمد و امیدواریم انتخابات پرشوری داشته باشیم.

هر رأیی که در صندوق ریخته می‌شود، تیری بر قلب دشمنان است

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضائیه با نهادهای مردم نهاد و همچنین آئین رونمایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در هر کجا که حضور مردم را تجربه کردیم، کارها پیش رفته است، گفت: حضور مردم حضوری است که پشتوانه جدی برای همه دست‌اندرکاران در کشور است و جلوه‌ای برای تداوم نظام و توجه به اینکه مردم امروز آنچه می‌خواهند باید تحقق پیدا کند، به حساب می‌آید.

وی افزود: یکی از مصادیق حضور مؤثر مردم، انتخابات است. حضور مردم در صحنه انتخابات هم یک وظیفه الهی، سیاسی و تکلیفی و حاوی پیام قدرت و اقتدار برای دوستداران انقلاب است. پیام مردم این است که ما علی‌رغم خواست شما با همه وجود نه فقط خودمان بلکه خانواده‌هایمان پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی می‌دهیم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هر رأیی که در صندوق ریخته می‌شود، تیری بر قلب دشمنان است.

آمریکایی‌ها متوجه شدند اگر مردم در انتخابات حضور مؤثر داشته باشند، روی کارآمدی کشور تأثیر می‌گذارد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر امروز بر حضور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: ممکن است برخی گله‌مندی‌ها وجود داشته باشد، اما در این انتخابات بحث امنیت ملی مطرح است و باید به آن توجه ویژه کرد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها تنها روی مسئله تحریم متمرکز نشدند و خود انتخابات را هم در دستور کار خود قرار دادند، اینکه مردم را به عدم حضور و رأی ندادن تشویق کنند؛ این موضوع یعنی آمریکایی‌ها متوجه شدند اگر مردم در انتخابات حضور مؤثر داشته باشند، روی کارآمدی کشور تأثیر می‌گذارد.

آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان نیز با دعوت از مردم برای حضور در انتخابات گفت: با حضوری آگاهانه در انتخابات پیش رو، یکی دیگر از باشکوه‌ترین جلوه‌های تعهّد دینی و عزم ملّی را در روز دوم اسفند به نمایش خواهند گذارد و در مقابل دیدگان حیرت‌زده جهانیان، اراده پولادین خود را برای پایداری در مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از مبانی و ارزش‌های آن به اثبات خواهند رساند ان شاءالله.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از افرادی بود که فراتر از منافع حزبی و گروهی از مردم خواست به خاطر منافع و امنیت ملی در انتخابات پیش‌رو حاضر شوند. واعظی گفت: به اعتقاد من نه فقط احزاب و گروه‌های سیاسی – صرف نظر از اینکه نامزدی در انتخابات دارند یا ندارند- بلکه هر فرد و سیاستمدار و چهره تأثیرگذاری که قلبش برای ایران عزیز می‌تپد، باید تلاش کند، مردم را ترغیب به مشارکت کند و با ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات و صندوق رأی مقابله کند. این ضرورت به نظرم برای احزاب و جناح‌ها که کنشگران عمده سیاست در کشور هستند، پررنگ‌تر هم هست.

دعوت دولتی‌ها از مردم برای حضور در پای صندوق

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در نظام است و هرچه جایگاه آن قوی‌تر باشد و نمایندگان آن با پشتوانه بالاتری از رأی مردم انتخاب شوند، قدرت اثر گذاریش بیشتر است و می‌تواند برای حل مسائل کشور کارهای جدی‌تری انجام دهد.

وی اضافه کرد: در مقطع فعلی به دلیل شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است. فکر می‌کنم مردم ایران در این ۴۰ سال نشان دادند در مقاطع حساس که کشور نیازمند حضور سرنوشت‌ساز آنها بوده، الان هم نیاز به این حضور است و ان‌شاالله در انتخابات دوم اسفند شاهد حضور خوب مردم پای صندوقهای رأی باشیم.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با اشاره به انتخابات دوم اسفند گفت: اعضای هیئت دولت از مردم درخواست دارند که به‌رغم همه گله‌ها و انتقادات در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت داشته باشند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز اظهار داشت: به اعتقاد من نه فقط احزاب و گروه‌های سیاسی صرف نظر از اینکه نامزدی در انتخابات دارند یا ندارند، بلکه هر فرد و سیاستمدار و چهره تأثیرگذاری که قلبش برای ایران عزیز می‌تپد باید تلاش کند، مردم را ترغیب به مشارکت کند و با ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات و صندوق رأی مقابله کند. این ضرورت به نظرم برای احزاب و جناح‌ها که کنشگران عمده سیاست در کشور هستند، پررنگ‌تر هم هست.

سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات نیز در همین زمینه تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات یک مساله کمی نیست بلکه حاوی پیام‌های خاص خود است. هر چه حضور بیشتر باشد این پیام را می‌دهد که اراده ایرانی تزلزل پذیر نیست و مردم با نظام پیوند دارند.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: قهر با صندوق قهر با دولت یا شورای نگهبان نیست، بلکه در عمل یعنی افزایش تحریم و فشار حداکثری، افزایش احتمال هجوم نظامی، افزایش عملیات تخریبی منافقین، افزایش بودجه رسانه‌های مزدور، کاهش تاب‌آوری ملی، کاهش قدرت چانه‌زنی سیاسی، نباید دشمن شاد شویم.

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر در مورد انتخابات دوم اسفند ماه تاکید کرد: ایران قوی بدون مجلس قوی آرزویی دست نیافتنی است. در نظام مردم سالار دینی. مشارکت سیاسی تنها مسیر ایجاد مجلس قوی است. هر ایرانی که ایران قوی می‌خواهد در انتخابات شرکت می‌کند. مشارکت حداکثری.

با صندوق رأی قهر نکنید

حجت الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس طی پیامی از عموم مردم برای حضور در پای صندوق رأی در دوم اسفند ماه دعوت کرد و اظهار داشت: در انتخابات پیش رو که قرار است افرادی صلاحیت خود را از رأی مردم کسب کرده تا به نمایندگی از آنان سخن گفته و مطالبه گری کنند، قهر کردن با صندوق رأی که از مهم‌ترین ارکان رفتار مدنی و پیش‌فرض دموکراسی است، نه تنها نتیجه‌ای مطلوب نخواهد داشت بلکه باعث پیشروی جریان‌های افراطی داخل و خارج کشور و رشد نیروهای معاند منافع ملی و تمامیت ارضی ایران عزیز است.

وی ادامه داد: در این شرایط حساس؛ تکیه بر عقلانیت و انتخاب نمایندگان شایسته، علاوه بر اینکه دست نااهلان را از تصدی امور کوتاه خواهدکرد، نشان دهنده انتقاد از تکروی‌ها، تعصب‌ها و جناح‌بندی‌های پوچ است.

همه با هر سلیقه‌ای که دارند در انتخابات شرکت کنند

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با دعوت از عموم ملت ایران اسلامی به حضور پر شور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این فضا، به همدلی و انسجام ملی نیاز داریم. امیدواریم که بطلان تخیلات خامی که دشمنان در انصراف ملت از انقلاب داشته‌اند، بار دیگر ثابت شود. ان شاء الله همه ما در این انتخابات شرکت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تجلی رکن جمهوریت نظام در انتخابات است و ما امیدواریم که همه با هر سلیقه‌ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است، نشان بدهند.

نیروهای مسلح خواستار حضور مردم در پای صندوق رأی

سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، هم در پیامی از مردم برای حضور در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری دعوت کرد و اظهار داشت: رجاء واثق دارم انتخابات دوم اسفند ماه سال ۹۸ با حضور پرشور و حداکثری ملت ایران، رژیم تروریستی آمریکا را به عنوان محور شرارت و خصومت ورزی علیه انقلاب و میهن اسلامی به محاق و بن‌بست راهبردی خواهد برد.

وی ادامه داد: اما مشارکت مردم در صحنه‌های نیاز و حوادث و رخدادهای مهم، از مصادیق اساسی برای صیانت از استقلال، هویت و امنیت سرزمین ایران و دفع تهدیدات و فشارهای دشمن طی ۴۱ سال اخیر بوده از اهمیت و نقش راهبردی برخوردار است.

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در روز دوم اسفند اظهار داشت: هر رأی مردم مانند نواختن یک سیلی بر صورت دشمنی است که امید دارد مردم در انتخابات شرکت نکنند.

امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در همین زمینه عنوان کرد: هر رأی یک موشک به قلب دشمن است.

سردار علی‌رضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم برای تشکر و قدردانی از جان فشانی شهدا می‌بایست در انتخابات شرکت کنند.

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهیا مسلح نیز گفت: این دوره اگر مهم‌ترین دوره انتخابات مجلس نباشد قطعاً جزو مهم‌ترین دوره‌های مجلس خواهد بود؛ چرا که از منظر امنیت ملی و حوزه بین المللی در وضعیت و شرایط ویژه ای قرار داریم.

امیرعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش نیز از مردم درخواست کرد تا در انتخابات حضوری پرشوری داشته باشند و در همین زمینه تصریح کرد: حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خنثی کننده توطئه‌های دشمنان و بیانگر احساس تعلق خاطر مردم به کشور عزیزمان ایران است.

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو باخبرنگار مهر، عامل اصلی اقتدار و بازدارندگی ایران اسلامی را مردم ولایت مدار و پا در رکاب دانست و اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از مردم شریف، پا در رکاب و ولایت مدار ایران اسلامی بیش از تجهیزات و تسلیحات نظامی ترس و واهمه دارند، به همین دلیل تلاش می‌کنند که با روش‌های مختلف مانع حضور مردم در عرصه‌های مختلف شوند.

سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در انتخابات نشان دهنده اتحاد و انسجام داخلی است و قطعاً دشمنان ملت ایران از اتحاد ما نگران بوده و می‌ترسند و به دنبال این هستند که مردم ما متحد نشوند.

فرمانده سپاه تهران گفت: در جامعه بین المللی نیز دشمنان اسلام، انقلاب و آنهایی که به بهانه‌های مختلف به دنبال متفرق نشان دادن ملت ما هستند تا از این طریق به نوعی موج سواری کنند، که مثلاً بگویند مردم از انقلاب خسته شده اند و دنباله‌رو اهداف انقلاب و نظام نیستند، از حضور گسترده مردم در انتخابات، یک ضربه و سیلی دیگری می‌خورد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با دعوت از ملت شگفتی‌ساز ایران برای حضور حماسی و حداکثری در انتخابات دوم اسفندماه، تحقق راهبرد «ایران قوی» را نیازمند «مجلسی قوی» و برخوردار از اراده، اقتدار و انگیزه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ایستادگی مقتدر در برابر دشمنان در دفاع از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب و میهن اسلامی دانست.

دیپلماسی کشور نیاز حضور پرشور مردم در انتخابات

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات به مانند ادوار گذشته به دنیا نشان خواهد داد، سیاست‌های آمریکا کارآمدی ندارد. اگر آمریکایی‌ها احساس کنند که سیاست فشار حداکثر کارآمد است، این سیاست را ادامه می‌دهند و این به معنی ادامه فشار به مردم است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم دست همکاران من را در سیاست خارجی تقویت کنیم، تا بتوانند در حوزه سیاست خارجی با جدیت بیشتری جلوی تحریم‌ها را بگیرند. باید آمریکا را مجبور کنیم به پای میز مذاکره بازگردد. نه مذاکره دوجانبه! بلکه مذاکره‌ای که آمریکا آن را ترک کرده است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه حضور پر شور مردم در انتخابات، بزرگ‌ترین تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سیاست‌های آمریکا است، اظهار داشت: نیاز داریم مردم در انتخابات دوم اسفند را از نظر کمیت بهترین حضور را داشته باشند و از نظر کیفیت بهترین انتخاب را داشته باشند.

ظریف تاکید کرد: ان‌شاءالله در روزهای بعد از ۲ اسفند، شاهد پذیرفته شدن واقعیت توسط آمریکا باشیم که این مردم همانطور که در رفراندوم تشییع «حاج قاسم» نشان دادند، سیاست ایالات متحده را نپذیرفته و در مقابل آن از کشور و مردم دفاع می‌کنند. بهترین نشانه این دفاع حضور در انتخابات است.

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است فردا (جمعه) برگزار شود، نوشت: انتخابات صدای مردم ایران است. برگزاری تقریباً هر سال یک انتخابات و همه پرسی پس از انقلاب، تجربه‌ای بی نظیر در مردم سالاری این خطه انتخاب‌گر است.

وی ادامه داد: حق تعیین سرنوشت برای ایرانیان یک حق ذاتی است. چهار دهه استقلال، قدرت و امنیت درونزای مان هم از صندوق‌های رأی به دست آمده است.

علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن دعوت از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب افرادی شایسته تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات تضمین کننده امنیت و اقتدار کشور است.

وی افزود: در این میان بدخواهان ملت و نظام همواره در خواب شیطانی خود، آرزوی به ثمر نشستن طرح‌های تفرقه انگیز خود را نه برای این مرز و بوم که برای منطقه و جهان اسلام در سر داشته و در هر دوره انتخابات نیز با هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی به امید دستیابی به اهداف شوم خود نشسته‌اند، اما ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران، هر بار خواب شوم آنان را آشفته‌تر کرده است و این بار نیز بی تردید شکوه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، تضمین کننده امنیت و اقتدار کشور خواهد بود.

دعوت مراجع تقلید از مردم برای حماسه آفرینی در انتخابات

آیت‌الله مکارم شیرازی حضور پرشور مردم را در انتخابات سبب ناراحتی آمریکا دانست و اظهار داشت: آمریکا اگر حضور کمرنگ مردم را ببیند فشارش را بیشتر می‌کند، چراکه به این نتیجه می‌رسد که فشارها اثرگذار بوده است؛ اما حضور پرشور در انتخابات باعث ناامیدی او خواهد شد. در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند که در انتخابات شرکت و ثابت کنیم‌. باید با مشارکت در انتخابات دشمن را مأیوس کرد و این پیام را به جهان رساند که ایران مستقل است.

آیت‌الله نوری همدانی نیز با تاکید بر این که سرنوشت نظام اسلامی در انتخابات مشخص می‌شود، افزود: انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده بسیاری دارد که در کمین نشسته و منتظرند از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به آن استفاده کنند. باید تلاش کنیم در شرایط ویژه کشور انتخابات پرشور باشد و باید گفت که شرکت در انتخابات واجب است.

آیت‌الله علوی‌گرگانی در سخنانی با تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات، گفت: همه مردم باید خود را جزئی از نظام بدانند و در انتخابات شرکت کنند. مردم باید افراد ذیصلاح و صاحب کمالات را به مجلس بفرستند تا بتوانند به وظایف دینی و الهی خود عمل کنند. این اصل وظیفه ما است که در انتخابات شرکت کنیم و مهم است که کنار نکشیم.

آیت‌الله سبحانی نیز با اشاره به نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی در تعیین سرنوشت کشور در مسائل اقتصادی، سیاسی و اخلاقی اضافه کرد: جایی که سرنوشت ما به آن بستگی دارد باید در انتخابات آن حساس و مشارکت جدی داشته باشیم. همه ما باید در انتخابات بر طبق قانون شرکت کنیم.

آیت‌الله علوی گرگانی در سخنانی با تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات، گفت: همه مردم باید خود را جزئی از نظام بدانند و در انتخابات شرکت کنند. مردم باید افراد ذیصلاح و صاحب کمالات را به مجلس بفرستند تا بتوانند به وظایف دینی و الهی خود عمل کنند.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی نیز در درس خارج خود اظهار داشت: در یک کشوری که حکومت اسلامی هم وجود ندارد، اگر حضور در انتخابات سرنوشت امنیت کشور را رقم بزند، اگر به عقل مراجعه کنیم عقل چه می‌گوید؟ می‌گوید مسلم است که نباید کسی بی‌تفاوت باشد.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان این‌که حضور پرشور در انتخابات، دشمنان نظام را مأیوس می‌کند، گفت: مردم با حضور میلیونی خود در انتخابات اقتدار و صلابت نظام را نشان خواهند داد و به جهانیان ثابت خواهند کرد که پشتیبان دائمی نظام هستند.

درخواست احزاب، گروه‌های سیاسی و مذهبی و سازمان‌ها از مردم برای برگزاری انتخابات پرشور

آیت‌الله مرتضی مقتدایی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه قم نیز در این زمینه گفت: ملت شریف و عزیز ایران آگاه است که انتخابات پیش روی مجلس، با تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا مصادف شده‌است. آمریکایی‌ها می‌خواهند با فشار حداکثری مردم را از مسئولین جدا کنند تا شکاف ایجاد شود.

جامعه روحانیت مبارز بیانیه‌ای درباره مشارکت مردم در انتخابات منتشر کرد و خاطرنشان کرد: بی شک، جمهوری اسلامی ایران، تاکنون، با مشارکت و رأی شما از گردنه‌های سخت عبور کرده و در آینده نیز چنین خواهد بود و چنانکه امام بزرگوارمان فرمود «میزان رأی ملت است» و همه توفیقات و دستاوردها با حضور شما مردم عزیز وآگاه به دست آمده است.

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز نیز در همین زمینه گفت: قطعاً میزان مشارکت بالای مردم تأثیر مستقیمی بر حفظ ثبات منطقه‌ای و جهانی کشورمان دارد؛ هر کسی که گمان می‌کند عدم حضور در انتخابات تأثیری بر تثبیت قدرت نظام ندارد اشتباه می‌کند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور در انتخابات، تأکید کرد: همه در این جهاد سیاسی ملتزم به شرع مقدس و قانون باشند.

غلام‌علی حداد عادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب عنوان کرد: امروز شرایط کشور ما اینطور است که بهای آزادی و استقلال مان را باید بپردازیم. دشمن می‌خواهد این انقلاب را نا موفق جلوه دهد و تحت عنوان تحریم، فشار حداکثری را ایجاد کرده است. انتخابات قابل پیش‌بینی نیست و این برای ملت ما امتیاز است.

سازمان انرژی اتمی ایران نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری این سازمان در توئیتر از مردم آگاه و شریف ایرانبرای حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت و تصریح کرد: مشارکت حداکثری در کارزار انتخابات مجلس، لازمه حرکت بسوی ایرانی سرافراز است. یقیناً عزت ملی، باری دیگر، باحضور آگاهانه مردم ایران اسلامی به منصه ظهور خواهد رسید.

حجت الاسلام هادی خامنه‌ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه است، گفت: همان طور که ۴۱ سال است که در تمام ۲۲ بهمن‌ها آمدیم، در اسفندماه هم پای صندوق‌های رأی می‌آییم.

مسعود امرالهی دبیر کمیته اصناف شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بیانیه‌ای تاکید کرد: در شرایط حساس کشور، بر هر فرد ایرانی و به‌خصوص جامعه اصناف و بازاریان کشور که بار این انقلاب بر روی شانه‌های آنها بوده و هست و همچنان که بازوی قوی انقلاب بوده‌اند و هستند، برای تشکیل مجلس قوی و کارآمد انقلابی در روز جمعه دوم اسفندماه به جهت نجات اقتصاد ایران همراه و همگام با دیگر اقشار جامعه حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در نشست خبری خود اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر تحت‌تأثیر شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد که در طول تاریخ جهان بی سابقه است و هیچ تحریمی با این شدت علیه کشوری انجام نشده است و از همین رو از نظر ما فرصت انتخابات مجلس یازدهم با توجه به شرایط عمومی کشور ویژه است.

مجید انصاری سر لیست ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به ضرورت برگزاری انتخابات پرشور، گفت: باید کسانی که هنوز برای شرکت در انتخابات مردد هستند را ترغیب به مشارکت کنیم.

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و از جمله انتخابات همواره راهبرد جمهوری اسلامی ایران بوده، چرا که یک نظام مردمی در فرایند انتخابات میزان وفاداری مردم را به نمایش می‌گذارد. با توجه به اینکه امروز کشور در تنگنای تحریم‌ها و فشارهای مختلف قرار دارد، در این شرایط انتخابات پرشور می‌تواند خنثی‌کننده کید دشمنان باشد.

محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات اظهار داشت: من معتقدم قدرت ملی ما و قدرت حقیقی نظام جمهوری اسلامی منبعث از قدرت بزرگی است که ملت ایران با حمایت و پشتیبانی خود از نظام است و ادامه این حمایت‌ها سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد آرمان‌هایی است که در تأسیس این نظام وجود داشت.

محسن رهامی رئیس بنیاد بین‌المللی صلح و از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز در بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی تاکید کرد که شرکت در انتخابات مجلس به توسعه صلح پایدار و کاهش تنازعات ملی و منطقه‌ای کمک می‌کند.

در حالی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز اعلام کرده است که لیست انتخاباتی نمی‌دهد، غالب احزاب این جریان تاکید کرده‌اند که در انتخابات حضور یافته و فهرست انتخاباتی ارائه خواهند کرد. احزابی چون اعتماد ملی، اتحاد ملت، مجمع نیروهای انقلاب، جمهوریت، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مردم سالاری، حزب اسلامی کار، خانه کارگر و اراده ملت در بیانیه‌های جداگانه‌ای از مردم خواسته‌اند تا در انتخابات حضوری پرشور داشته باشند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن با ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم تلاش دارد اهداف خود را پیش ببرد. هر چه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، نشان دهنده این است که میزان خوش‌بینی مردم به نظام بیشتر است. کاهش مشارکت مردم در انتخابات، دشمنان را در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی امیدوارتر می‌کند و موجب افزایش فشار آنان می‌شود.

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات دشمنان را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و موجب پیروزی ملت ایران می‌شود. حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد دشمنان را وادار به عقب نشینی کرد، زیرا آنها متوجه میزان قدرت ایران در منطقه و جهان شدند.

احمد علیرضابیگی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرشکوه مردم در انتخابات موجب شکست مکر دشمنان در تضعیف جمهوری اسلامی خواهد شد.