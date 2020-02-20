انهدام باند سارقان لوازم داخلی خودرو در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری گفت: بیست و نهم دی ماه سال جاری در پی دریافت اطلاعیه ای از کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه مبنی بر تجمع تعدادی سارق سابقه دار در منزلی واقع در محدوده خیابان سعیدی بلافاصله با هماهنگی انجام شده و کسب دستور از سرپرست دادسرای ناحیه ۱۵ تهران، اکیپی از کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت پایگاه به آدرس اعلامی اعزام و دو متهم به نام‌های " اصغر " ۳۳ ساله و "جعفر" ۳۶ ساله را دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پایگاه ششم در مقابل افسر پرونده اظهار داشتند، فردی به نام "بهروز " ۳۰ ساله با یک دستگاه خودرو پراید اقدام به سرقت لوازم خودرو می‌کند و سپس اموال مسروقه را به منزل آنها انتقال می‌دهد و بعد در فرصتی مناسب به فروش می‌رساندند.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: در ادامه رسیدگی با هماهنگی انجام شده پرونده به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) ارسال و طبق دستور بازپرس شعبه اول دستگیری بهروز در دستور کار قرار کارآگاهان گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی‌های به عمل آمده، ابتدا مشخصات کامل و شماره پلاک خودرویی که متهم با آن رفت و آمد می‌کرد، استخراج و به دنبال آن متهم را در هفتم بهمن ماه در یک عملیات ضربتی در پاتوقش در محدوده خیابان مخبر دستگیر و به همراه خودرو توقیفی به پایگاه ششم پلیس آگاهی انتقال می‌یابد.

سرهنگ اختیاری گفت: بهروز پس از دستگیری صراحتاً به سرقت‌های ارتکابی اقرار و بیان داشت، بیش از ۱۵۰ فقره سرقت ضبط، باند، باطری، زاپاس و محتویات داخل خودرو را با همدستی فردی به نام " کریم " ۴۰ ساله مرتکب شده است.

وی افزود: کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات پلیسی محل سکونت کریم را در خیابان مخبر شناسایی و این متهم نیز در دهم بهمن ماه طی عملیاتی پلیسی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هر ۴ متهم به همکاری با یکدیگر در ارتکاب به سرقت اعتراف کردند، گفت: کارشناسان ارزش اموال سرقتی بیش از یک و نیم میلیارد ریال برآورد کرده اند.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان تعدادی از مال باختگان شناسایی شده و هر ۴ متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.