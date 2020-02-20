۲۴ بستری مشکوک به کرونا/بیشتر بیماران تنفسی قم آنفلوانزا دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید نمکی، پس از نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویرس کرونا که پنجشنبه شب با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در وزارت بهداشت برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: حدود ۲۴ نفر دیگر مشکوک به کرونا در بیمارستان بستری هستند که بعد از مشخص شدن نتیجه آزمایش، وضع آنها به مردم اعلام می‌شود، چون پیش بینی وزارت بهداشت این است که اکثر این بیماران به ویروس کرونا مبتلا نیستند.

وی گفت: از نظر وزارت بهداشت افراد و بیماران تنفسی که سفر خارجی یا با اتباع خارجی مراوده نداشته اند، مشکوک به ابتلاء به ویروس کرونا نیستند، اما از آنها آزمایش گرفته می‌شود.

وزیر بهداشت افزود: دو نفر، سه روز پیش با علائم شدید عفونت تنفسی در قم به مرکز درمانی مراجعه کردند که بلافاصله از آنها آزمایش گرفته و مشخص شد که به ویروس کرونا مبتلا هستند، اما سرعت پیشرفت بیماری آنقدر سریع بود که جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه منشأ بروز ویروس کرونا در قم نامشخص است، اما در حال بررسی آن هستیم ادامه داد: پس از مشخص شدن وجود ویروس کرونا در قم جمعیت زیادی به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند، اما این روند اکنون کاهش چشمگیری دارد و به ندرت انجام می‌شود.

نمکی اضافه کرد: از کسانی که با بیماران فوتی مراوده داشتند نیز دعوت کردیم و از آنها هم آزمایش گرفته شده، اما تا کنون موارد قطعی همان پنج نفر است.

وزیر بهداشت افزود: وضعیت اکنون در قم پایدار است، اما هر فردی که مشکوک به کرونا باشد تحت نظر قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه جای نگرانی وجود ندارد ادامه داد: شدت کشندگی ویروس کرونا از آنفلوانزای H۱N۱ که پاییز امسال آن را کنترل کردیم، کمتر است.

وزیر بهداشت گفت: میزان کشندگی بیماری آنفلوانزا در کشور ما مانند کشورهای اروپای غربی بود و ویروس کرونا نیز با همکاری مردم و همکاری بین بخشی به تعادل می‌رسد.

وی اضافه کرد: با بررسی بیماران در قم مشخص شده است بیشتر آنها آنفلوانزا نوع B دارند که از دو هفته پیش در کشور گسترش یافته است.

وزیر بهداشت افزود: ویروس کرونا بیشتر برای بیماران تنفسی و بیماری‌های مزمن مانند دیابتی‌ها، بیماران قلبی، عفونی، و نقص ایمنی می‌تواند خطرناک باشد.

نمکی گفت: مردم برای مقابله با ویروس کرونا دست‌ها را مداوم شستشو دهند و از ماسک هنگام بیماری استفاده کنند.

وی درباره تعطیلی مدارس شهر قم نیز گفت: بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا مدارس قم شنبه تعطیل اعلام شده است، اما درباره روزهای بعد با توجه به شرایط و ضرورت تصمیم گیری می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: آمارهایی که برخی در مورد تعداد مبتلایان و فوتی‌های ویروس کرونا اعلام می‌کنند درست نیست و وزارت بهداشت صادقانه هر موردی اثبات شود به مردم اعلام می‌کند.

نمکی با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حضور تعدادی از وزرا، سازمان مدیریت بحران، سازمان پدافند غیر عامل و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد،

گفت: پیام ما به مردم این است که نگران نباشند و همان طور که شیوع آنفلوانزا را در پاییز امسال مهار کردیم این بیماری نیز کنترل می‌شود.

وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین وظیفه رسانه‌ها نیز این است که اصول پیشگیری از این بیماری را به مردم آموزش دهند.