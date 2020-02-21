شکوه حضور مردم رزن در انتخابات/دشمن ناامید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم جای جای استان همدان امروز و از دقایق ابتدایی صبح بار دیگر با حضور خود پای صندوقهای رأی و شرکت در انتخابات حماسه آفریدند و در این میان رزنی ها با حضور چشمگیر خود دشمنان را ناامید کردند.
زن و مرد و پیر و جوان همه و همه آمدهاند تا یک بار دیگر ثابت کنند مردم هیچ وقت این کشور را تنها نخواهند گذاشت و پای آرمانهای آن خواهند ایستاد.
آری صفهای طولانی بیانگر عشق مردم به وطن، رهبر و انقلاب است همان انقلابی که با صبر و مقاومت همین مردم شکل گرفته و با استقامت مردم نیز ادامه خواهد داشت.
دشمنان همیشه نه تنها در انتخابات بلکه در تمام لحظهها با ایجاد مشکلات سعی بر مأیوس کردن مردم این کشور داشتهاند اما باز هم مردم با حضور پرشور خود در انتخابات نشان دادند که استکبار نمیتواند در تصمیم گیری مردم دخالت داشته باشد.
در این میان مردم شهرستانهای استان همدان نیز همچون همیشه پرشور پای صندوقهای رأی حاضر شدهاند و بر حماسه و افتخارات خود افزودند.
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