۸۷ کاندیدا در زنجان برای انتخابات رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله ترخانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از رقابت ۸۷ نفردراستان زنجان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر دارد گفت: ۵۴ نفر از حوزه انتخابیه زنجان و طارم، ۹ نفر در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی، ابهر، خرمدره و سلطانیه ۱۵ نفر و حوزه خدابنده ۹ نفر به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه روند رای گیری به صورت الکترونیکی در سطح استان در حال انجام است، افزود: روند اخذ رای در شعب به صورت آنلاین در حال انجام است.

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان مشارکت مردم استان در انتخابات را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود مشارکت مردم بیشتر از ۶۰ درصد باشد.

ترخانی ابراز کرد: تعرفه‌ها براساس واجد شرایط پیش بینی شده و در استان بیش از ۸۰۲ هزار نفر شرایط لازم برای رای دادن را دارند.

وی با بیان اینکه تعطیلی در شعبات در وقت نماز ظهر و عصر نداریم، گفت: عوامل اجرایی در شعبات رای گیری در دو شیفت فعالیت خواهند کرد.

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: مشکلی در بحث تعرفه‌ها در شعبه‌های اخذ رای نداریم و به اندازه کافی تعرفه در شعبه‌ها وجود دارد.

ترخانی تخلفات کاندیداها را در این دوره بسیار انگشت شمار اعلام کرد و گفت: از مردم درخواست می‌شود تا ساعت ۱۸ به شعبات اخذ رای مراجعه کرده و رای بدهند.

وی ابراز کرد: شهروندان رای گیری را به ساعات آخر موکول نکنند.