فعالیت ۴۰ دفتر پیشخوان در چهارمحال و بختیاری برای تحویل شناسنامه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمی پیش از ظهر جمعه در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران، تاکید کرد: بیش از ۳۰ نفر از نیروهای ثبت احوال استان در تمام شهرستان‌ها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال خدمت رسانی هستند.

وی با بیان اینکه تمام ادارات ثبت احوال تا پایان زمان انتخابات روز جاری در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: متقاضیان در صورت مشکل احتمالی شناسنامه‌ای می‌توانند به یکی از ادارات ثبت احوال در تمام شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

کریمی تصریح کرد: امروز ۴۰ دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک دولت در استان برای تحویل شناسنامه‌های افرادی که قبلاً درخواست دادند فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: شناسنامه‌های تمامی متقاضیانی که تا ۳۰ بهمن سال‌جاری درخواست تعویض و یا صدور المثنی داشتند صادر شده و آماده تحویل به آنان است که می‌توانند برای دریافت آن به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه کنند.