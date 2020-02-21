حضور پرشور مردم درانتخابات زمینه ساز تشکیل مجلسی قوی وتوانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اکبری پیش از ظهر جمعه با حضور در حوزه انتخابیه روستای هرچگان با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات زمینه ساز تشکیل مجلسی قوی وتوانمند است، اظهار داشت: مردم با حضور حماسی خود در انتخابات سیلی محکمی به استکبار جهانی میزنند.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مردم با حضور خود در انتخابات تمام توطئههای دشمن را با شکست مواجه میکنند.
وی تاکید کرد: دشمن در تلاش است که جلوههای حضور مردم را در انتخابات را کمرنگ نشان دهد.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مردم ایران همیشه در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی حماسه ساز بودهاند و امروز نیز با حضور پر شور خود در انتخابات حماسه دیگری رقم خواهند زد.
نظر شما