مرگ و میر آنفلوانزای فصلی بیشتر از کرونا است/مهم ترین راه پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی، با اشاره به ورود کرونا ویروس به کشور، افزود: سلامت مردم چیزی نیست که کسی بتواند با آن بازی کند و موضوع بحث‌های سیاسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت، از مدت‌ها قبل پیش بینی‌های لازم را در مورد کرونا ویروس انجام داده و ستاد و قرارگاه مقابله با آن را تشکیل داده است.

لنکرانی با عنوان این مطلب که در بیماری‌های عفونی، پیشگیری مهم‌ترین نقش را دارد، گفت: توصیه اصلی در مورد کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها به ویژه پس از حضور در مجامع عمومی و قرنطینه کردن افراد مشکوک به این ویروس است.

وی افزود: شدت کرونا ویروس از آنفلوانزا کمتر است و مرگ و میر بر اثر آنفلوانزای فصلی نسبت به کرونا ویروس، بالاتر است.

وزیر اسبق بهداشت، گفت: احتمال مرگ ناشی از ابتلاء به کرونا ویروس در افراد کمتر از ۵۰ سال، کمتر از ۰.۵ درصد است.