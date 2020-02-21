۹۲ شعبه ثابت و سیار آراء مردم دیواندره را جمع آوری می کنند

جعفر توان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رای گیری در شعب دیواندره نیز صبح امروز همزمان با سراسر کشور در ۳۵ شعبه ثابت و ۴۹ شعبه سیار آغاز شد و مردم پای صندوق های رای حضور یافتند.

وی افزود: علیرغم اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بارش برف باعث بسته شدن تعدادی از راه های روستایی شهرستان دیواندره شده بود اما با تلاش های راهداری تمامی راه ها بازگشایی شد و مشکلی پیش روی هیچکدام از شعب ثابت و سیار روستایی وجود ندارد.

فرماندار شهرستان دیواندره ادامه داد: خوشبختانه حضور مردم پای صندوق رای تا این لحظه بسیار مناسب بوده و پیش بینی می شود بعد از ظهر میزان مشارکت بالاتر رود.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.