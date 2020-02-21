۱۳۳ صندوق آرای در ساری روستایی و سیار است

عباسعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مطلوب مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی اظهار داشت: حضور مردم از ساعت اول رأی گیری در چای صندوق‌های رأی چشمگیر بوده است.

وی استقبال مطلوب مردم را برای حضور در انتخابات نشانه توجه مردم به فرامین رهبری بیان کرد و گفت: هرجا پای اثبات حقانیت نظام باشد مردم پای کار هستند و با حضور آنان روزی سرنوشت ساز رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برپایی انتخابات اندیشیده شده است، گفت: در منطق کوهستانی نیز تدابیر لازم صورت گرفته است زیرا کسی حق ندارد مردم را از حق رأی دادن محروم کنند.

رضایی با اظهار اینکه ۳۹۳ صندوق آرای مردم شهرستان را جمع آوری می‌کند، افزود: از این تعداد ۱۳۳ صندوق سیار و روستایی است و شش صندوق سیار نیز در شهر ساری برای جمع آوری آرای مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز فعالیت دارد.