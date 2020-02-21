به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش جدید آکسفورد اکانومیکس نشان می‌دهد احتمال این وجود دارد که با جهانی شدن شیوع ویروس کرونا ۱.۱ تریلیون دلار به اقتصاد جهان ضربه بخورد.

در این گزارش آمده است: انتظار می‌رود امسال به علت شیوع ویروس کرونا، رشد جی‌دی‌پی چین از ۶ درصد در سال گذشته، به ۵.۴ درصد کاهش پیدا کند.

در مطالعات آکسفورد اکانومیکس دو سناریو برای شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است؛ در سناریوی اول با شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا در آسیا اقتصاد جهان امسال با افت ۴۰۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص ملی مواجه خواهد شد (معادل افت نیم درصدی تولید ناخالص ملی جهان). در سناریوی دوم پیش‌بینی شده در صورتی که شیوع ویروس جهانی شده و اختلال در تولید آسیا به سایر نقاط جهان هم سرایت کند، تولید ناخالص ملی جهان با افت ۱.۳ درصدی روبرو خواهد شد که این به معنای ضرری ۱.۱ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهانی است. چنین افتی معادل از دست رفتن کل تولید ناخالص داخلی اندونزی است که شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد.

این مؤسسه تحقیقاتی علت این افت تولید ناخالص داخلی را افت بیش از حد مصرف مسافرت و توریسم و تأثیر منفی آن بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر اعلام کرد.