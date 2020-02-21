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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۱۴

«جشن ملی»؛

موسوی: انتخابات تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد

موسوی: انتخابات تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات در شعبه‌هایی که در حال حاضر مراجعه‌کننده دارند تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: به آگاهی همه مردم شریف ایران عزیز و دست‌اندرکاران انتخابات در سراسر کشور می‌رسانم، انتخابات در شعبه‌هایی که در حال حاضر مراجعه‌کننده دارند تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد.

وی افزود: بعد از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه بایستی اگر افرادی همچنان در صف هستند اما موقعیت رأی دادند نداشتند از آنها دعوت کنند تا وارد شعبه شوند و تا پایان مهلت قانونی که ساعت ۲۴ است رأی شأن را اخذ کنند؛ اگر حوزه‌ای مراجعه کننده ندارد اعلام کردیم که پایان انتخابات را اعلام کنند.

کد مطلب 4859328

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