موسوی: انتخابات تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: به آگاهی همه مردم شریف ایران عزیز و دست‌اندرکاران انتخابات در سراسر کشور می‌رسانم، انتخابات در شعبه‌هایی که در حال حاضر مراجعه‌کننده دارند تا ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه تمدید شد.

وی افزود: بعد از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه بایستی اگر افرادی همچنان در صف هستند اما موقعیت رأی دادند نداشتند از آنها دعوت کنند تا وارد شعبه شوند و تا پایان مهلت قانونی که ساعت ۲۴ است رأی شأن را اخذ کنند؛ اگر حوزه‌ای مراجعه کننده ندارد اعلام کردیم که پایان انتخابات را اعلام کنند.