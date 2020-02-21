شمارش آرا در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان قزوین منوچهر حبیبی با حضور در جمع خبرنگاران زمان رأی گیری در شعب اخذ رأی در استان را پایان یافته اعلام کرد.

حبیبی اظهار داشت: جا دارد از مردم عزیز و بزرگوار استان قزوین که حماسه آفریدند و یک بار دیگر دشمن را نا امید کردند تشکر و قدردانی کنیم.

وی بیان کرد: ملت بزرگوار ایران اسلامی و استان قزوین این بار نیز خوش درخشیدند و به ندای رهبری لبیک گفتند و با حضور خود حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآور شد: مردم همچنان موقعیت شناسی خود را نشان دادند که هر جا لاز م بوده با مشارکت خود موجب اقتدار نظام شده‌اند.

وی گفت: از ۲۰ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی و دست اندرکاران، فرمانداران، دهیاران، بخشداران، که متولی برگزاری این رویداد مهم بودند قدردانی می‌کنیم و از هیئت نظارت که تعامل و همکاری خوبی در انتخاب عوامل شعب و روند انتخابات داشتند و نیز شورای تأمین استان و شهرستان‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی که امینت را برقرار کردند سپاسگزاریم.

حبیبی اظهار داشت: در ساعت ۲۳ رأی گیری در استان به پایان رسید و شمارش آرا در سه حوزه آغاز شده است.

وی بیان کرد: از عوامل مستقر در شعب اخذ رأی و فرمانداران و بخشداران درخواست می‌شود اگر افرادی همچنان در شعب حضور دارند آنها را به داخل شعب هدایت کرده و درب‌ها را ببندند و پس از انداختن آرای این افراد شمارش را آغاز کنند. مدارس استان قزوین روز شنبه تعطیل است

حبیبی در ادامه گفت: از آنجا که برخی شعب اخذ رأی در مدارس برپا شده و بخشی از عوامل اجرایی از فرهنگیان هستند برای تداوم اجرای کار تمامی مدارس استان قزوین در نوبت صبح و عصر تعطیل است.

اخبار نتایج از رسانه‌های رسمی دریافت شود

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآور شد: از مردم استان قزوین درخواست می‌کنیم در ساعات آینده نسبت به دریافت اخبار نهایی شمارش آرا فقط از طریق ستاد انتخابات، رسانه‌های رسمی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری‌ها اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از دریافت خبرهای نادرست از کانالهای تأیید نشده و غیر رسمی که می‌تواند موجب التهاب جامعه و تشویش اذهان عمومی شود جدا خودداری کنند.

حبیبی اظهار داشت: نتایج نهایی شمارش آرا از سوی ستاد انتخابات استان قزوین پس از تنظیم صورت جلسه وتأیید شورای نگهبان به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی بیان کرد: کانال‌های مجازی و ادمین ها که به صورت غیر رسمی نتایج غیر واقعی را اعلام کنند مرتکب جرم شده و از سوی دادستانی با آنها برخورد جدی خواهد شد.

رسانه‌های استان قزوین خوش درخشیدند

حبیبی تصریح کرد: از اصحاب رسانه بویژه صدا و سیما، خبرگزاری‌ها تشکر می‌کنیم که از ابتدای زمان ثبت نام تا پایان انتخابات همراه ما بودند و هم پای ستاد انتخابات نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و بیان ویژگی‌های نماینده اصلح مشارکت کردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها موجب تقویت شور انتخاباتی در استان شدند و یکی از مؤلفه‌های مشارکت را مدیون شما رسانه‌ها، صدا و سیما و خبرگزاری‌ها هستیم.

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