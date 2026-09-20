محسن پاکآیین، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره وتوی قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت که بر فعال شدن مجدد گروه ناظر بر تحریمهای برجام تأکید داشت، اظهار کرد: این اقدام نشان میدهد روسیه و چین، بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت، همچنان بر این باورند که برجام پس از گذشت ۱۰ سال منقضی شده و پرونده تحریمهای ایران بسته شده است.
وی افزود: هدف اصلی آمریکا از طرح موضوع اسنپبک، ایجاد نوعی اختلال در روابط بینالملل است. وتوی این قطعنامه، موضعی مستقلانه بود که با اهداف شورای امنیت همخوانی دارد.
پاکآیین ادامه داد: صرفنظر از اینکه این موضع در حمایت از ایران اتخاذ شده است، باید توجه داشت که هدف اصلی شورای امنیت، حفظ صلح و رعایت موازین بینالمللی است و لازم است این اصول با اجماع پنج عضو دائم شورا حفظ شود؛ چراکه نباید قدرت جای منطق را در شورای امنیت بگیرد.
سفیر سابق ایران در آذربایجان، این اقدام را اصولی و منطبق با موازین بینالمللی دانست و گفت: این موضوع همچنین نشاندهنده نوع روابط راهبردی ایران با چین و روسیه است.
وی در ادامه درباره برخی تحلیلها مبنی بر وجود مشکل در روابط ایران با چین و روسیه، گفت: گاهی مطرح میشود که روابط ایران با چین و روسیه دچار مشکل شده است، اما این تحلیل، دقیق نیست. ایران، چین و روسیه سه کشور تأثیرگذار در منطقه اوراسیا و در شکلگیری نظم آینده جهان مبتنی بر چندجانبهگرایی هستند و روابط میان این سه کشور در مجموع روابط خوبی است.
پاکآیین تصریح کرد: هر سه کشور، منافع ملی خود را در تنظیم روابط با یکدیگر در نظر میگیرند و ما نیز باید درک متقابلی از این موضوع داشته باشیم.
وی افزود: معتقد نیستم که چین و روسیه به دلیل نوع روابط خود با آمریکا، به دنبال خودداری از پیشرفت روابط با ایران باشند یا در ارتباط با تعهدات متقابلی که میان کشورها وجود دارد، کوتاهی کنند.
شاهد اختلافنظر در شورای امنیت هستیم
پاکآیین با اشاره به اختلافات در شورای امنیت، اظهار کرد: امروز شاهد اختلافنظر در شورای امنیت هستیم؛ نه فقط درباره موضوع ایران، بلکه درخصوص مسائل مهم و بحرانهای جهانی نیز اختلافات جدی وجود دارد.
وی ادامه داد: روسیه و چین اصرار دارند که موازین بینالمللی، معیار اصلی تصمیمگیریها در شورای امنیت باشد. از سوی دیگر، انگلیس و فرانسه توان مقابله با آمریکا را ندارند و آمریکا نیز با اتکا به قدرت نظامی خود تلاش میکند در مجامع بینالمللی در جهت منافع خود تأثیرگذار باشد.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: جامعه جهانی باید از دیدگاه روسیه و چین به مسائل نگاه کند و از آن حمایت شود؛ چراکه اگر بیقانونی بر جامعه بینالمللی حاکم شود، در آینده شاهد جنگافروزی بیشتری خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منشأ اختلاف میان چین و روسیه با آمریکا، فرانسه و انگلیس، مسئله تبعیت از قانون و موازین بینالمللی است.
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