به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان زندان‌ها و جمعی از معاونان این سازمان، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حبس و توجه جدی به پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

وی با اشاره به مسائل اجتماعی مرتبط با زندانیان، گفت: در حوزه پیشگیری از جرم باید پیش‌دستانه عمل کرد و برای حل ریشه‌ای مشکلاتی که افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد، برنامه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به وضعیت زندانیان مالی و جرایم غیرعمد افزود: مردم همواره در آزادی زندانیان کم‌بضاعت پیش‌قدم بوده‌اند و برای این موضوع کمک می‌کنند، اما صرف آزادی فرد به معنای حل مشکل نیست.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: اگر برای معیشت و اشتغال این افراد چاره‌اندیشی نشود، احتمال بازگشت آنان به چرخه جرم و زندان وجود دارد و باید برای این مسئله راهکاری اساسی در نظر گرفته شود.

وی «حبس مولد» را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای اصلاح این وضعیت دانست و تصریح کرد: زندان‌ها نباید صرفاً محلی برای سپری کردن دوران محکومیت پشت میله‌ها باشند، بلکه باید به سمت مراکز اشتغال‌محور حرکت کنند.

امام‌جمعه شیراز پیشنهاد کرد شرایطی فراهم شود که در چارچوب قانون، امکان اشتغال زندانیان در مراکز تولیدی فراهم شود تا ضمن اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان، درآمد حاصل از کار نیز برای تأمین معاش خانواده‌هایشان اختصاص یابد.

آیت‌الله دژکام خاطرنشان کرد: چنین رویکردی می‌تواند از یک سو بخشی از بار موجود بر دوش زندان‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر، آثار اصلاحی و بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس بدون فعالیت مؤثر داشته باشد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و خیرین برای کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سلامت اجتماعی تأکید کرد.