۲۲ ملک در شهر ساری غیرمجاز واگذار شد؛ انتقاد از دخالت های یک نماینده

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان بخشی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری شورای شهر افزود: موضوع واگذاری ۲۲ ملک شهرداری در دست بررسی و پیگیری قرار دارد و شورا درباره نحوه انجام این واگذاری‌ها پرسش‌ها و ابهاماتی را مطرح کرده است.

بخشی همچنین با اشاره به پرونده ملکی با ارزش حدود چهار هزار میلیارد تومان گفت: شورا برای بررسی نحوه واگذاری و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی وارد عمل شده است. وی در ادامه از آنچه دخالت یک نماینده مجلس در برخی موضوعات مدیریت شهری خواند انتقاد کرد.

وی افزود: اعضای شورا در طول این دوره تلاش کرده‌اند موضوعات مرتبط با املاک و منابع شهرداری را بر اساس اسناد و گزارش‌های کارشناسی بررسی کنند و در مواردی که درباره نحوه انجام یک فرآیند ابهام وجود داشته است از مسیر قانونی پیگیری کنند.

بررسی واگذاری ۲۲ ملک

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به موضوع ۲۲ ملک گفت: یکی از موضوعاتی که در بررسی‌های شورا مطرح شده مربوط به واگذاری ۲۲ ملک است که درباره نحوه واگذاری آنها پرسش‌هایی وجود دارد.

بخشی افزود: در خصوص برخی از این املاک مطالبی درباره رعایت فرآیندهای قانونی و نحوه تصمیم‌گیری مطرح شده است و شورا موضوع را از طریق مکاتبات و بررسی اسناد دنبال کرده است.

وی تأکید کرد: آنچه شورا مطرح کرده در مرحله بررسی و پیگیری است و تشخیص نهایی درباره صحت یا ایراد داشتن فرآیندهای مربوط به این املاک بر عهده مراجع قانونی و ذی‌صلاح خواهد بود.

پرونده ملک چهار هزار میلیارد تومانی

بخشی در ادامه درباره پرونده یک ملک با ارزش حدود چهار هزار میلیارد تومان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی که در اختیار شورا قرار گرفته ارزش این ملک حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

وی افزود: در این پرونده موضوع واگذاری و تهاتر ملک مطرح بوده و شورا نسبت به نحوه انجام فرآیند و ارزش‌های مطرح شده ابهاماتی داشته است.

سخنگوی شورای شهر ساری گفت: بر اساس مستنداتی که به شورا ارائه شده رقم و ارزش مورد بحث با ارزش واقعی ملک فاصله داشته و همین مسئله موجب شد اعضای شورا موضوع را با حساسیت بیشتری بررسی کنند.

وی ادامه داد: شورا برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حفظ منافع شهروندان وارد بررسی این موضوع شد و تلاش کرد فرآیند از مسیر قانونی دنبال شود.

بیش از ۳۰۰ مکاتبه برای پیگیری پرونده‌ها

بخشی با اشاره به حجم اقدامات نظارتی شورا گفت: بیش از ۳۰۰ مکاتبه با دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف درباره مسائل مربوط به املاک و بودجه انجام شده است.

وی افزود: این مکاتبات برای دریافت اسناد و اطلاعات و روشن شدن ابعاد مختلف پرونده‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی شورای شهر ساری ادامه داد: شورا تا زمانی که بررسی‌ها و مستندات به جمع‌بندی نرسد درباره افراد یا موضوعات اظهارنظر قطعی نمی‌کند و تلاش شده است هر موضوع بر اساس سند و مدرک پیگیری شود.

انتقاد از دخالت یک نماینده در مدیریت شهری

بخشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش برخی افراد در موضوعات مدیریت شهری گفت: یک نماینده مجلس چندین بار در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری ورود داشته است.

وی افزود: از نظر من شورا باید بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد و درباره مسائل مربوط به شهر و شهرداری در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کند.

بخشی گفت: در موضوع انتخاب و مدیریت شهرداری نیز مطالبی درباره ورود این نماینده و تلاش برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای مدیریتی مطرح شده است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد افرادی خارج از ساختار قانونی شورا و شهرداری در تصمیمات مدیریتی اثرگذار باشند این مسئله می‌تواند روند تصمیم‌گیری شهری را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل شورا نسبت به این موضوع حساس است.

سخنگوی شورای شهر ساری تأکید کرد: اظهارات مطرح شده درباره دخالت این نماینده بر اساس اطلاعاتی است که در جریان بررسی موضوعات شهری به شورا منتقل شده و در صورت نیاز باید از مسیر قانونی بررسی شود.

انتقاد از تلاش برای اثرگذاری بر انتخاب شهردار

بخشی در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب شهردار گفت: شورا بنا ندارد عضو فعلی شورا را به عنوان شهردار انتخاب کند و انتخاب شهردار باید مطابق قانون انجام شود.

وی افزود: در این زمینه نیز درباره تلاش برخی افراد برای اثرگذاری بر فرآیند انتخاب شهردار مطالبی مطرح شده است که شورا آنها را بررسی خواهد کرد.

بخشی گفت: شهردار باید سابقه مدیریتی و توانایی اداره مجموعه بزرگی مانند شهرداری را داشته باشد و نمی‌توان صرفاً بر اساس فشار یا توصیه افراد تصمیم گرفت.

وی درباره وضعیت شهردار پیشین نیز اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح شده درباره مدیریت شهری سابقه و شرایط مدیریتی بوده است.

سخنگوی شورای شهر ساری در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیم شورا درباره استیضاح شهردار که از خانواده شورا بود، اشاره کرد و گفت: تصمیمی که شورا در این زمینه گرفت برای من یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های زندگی بود.

وی افزود: با وجود این نسبت تلاش کردیم منافع شهر و منابع عمومی را در اولویت قرار دهیم و تصمیم شورا بر اساس منافع مردم گرفته شد.

بخشی ادامه داد: شورا نباید در تصمیمات خود تحت تأثیر روابط شخصی قرار گیرد و معیار اصلی باید منافع شهروندان و رعایت قانون باشد.

شورا خدمات شهری را متوقف نکرده است

بخشی با اشاره به برخی اختلافات میان شورا و مدیریت شهری گفت: شورا به هیچ عنوان به دنبال توقف خدمات‌رسانی به مردم نبوده است.

وی افزود: حتی در شرایط اختلاف نظر نیز خدمات شهری باید ادامه پیدا کند و شورا طبق قانون حق ندارد خدمات‌رسانی به مردم را متوقف کند.

سخنگوی شورای شهر ساری گفت: شورا مسیر قانونی را دنبال کرده و اجازه نداده است اختلافات مدیریتی موجب اختلال در امور شهر و شهرداری شود.

استفاده از ابزارهای قانونی نظارت

بخشی درباره ابزارهای نظارتی شورا اظهار کرد: تذکر و سؤال از ابزارهای قانونی شورا هستند و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی استیضاح نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: شورا باید در کنار همکاری با شهرداری وظیفه نظارتی خود را نیز انجام دهد و این دو موضوع منافاتی با یکدیگر ندارند.

وی گفت: اعضای شورا نمی‌توانند در برابر موضوعاتی که احتمال می‌دهند حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد سکوت کنند و باید از ظرفیت‌های قانونی برای بررسی موضوع استفاده کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری تأکید کرد: درباره موضوعات مطرح شده نمی‌توان صرفاً بر اساس شنیده‌ها اظهارنظر کرد.

وی افزود: من به دلیل سابقه حقوقی خود معتقدم هر ادعایی باید بر اساس سند و مدرک مطرح شود و به همین دلیل شورا در موارد مختلف ابتدا بررسی و مکاتبه کرده و سپس موضوع را مطرح کرده است.

بخشی ادامه داد: موضوع ملک چهار هزار میلیارد تومانی نیز بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار شورا قرار گرفته مطرح شده و این مستندات در صورت نیاز قابل ارائه به مراجع ذی‌صلاح است.

انتخاب شهردار با رعایت شرایط قانونی

وی درباره انتخاب شهردار آینده ساری نیز گفت: شورا باید شرایط قانونی را رعایت کند و سابقه مدیریتی و توانایی اداره شهرداری از جمله معیارهای مورد توجه خواهد بود.

بخشی افزود: شهردار آینده باید بتواند با شورا تعامل داشته باشد و در عین حال پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه شهرداری باشد.

وی تأکید کرد: تصمیم درباره شهردار نباید تحت تأثیر روابط و فشارهای بیرونی قرار گیرد و شورا باید بر اساس قانون و منافع شهر تصمیم بگیرد.

پیگیری حقوق عمومی از مسیر قانونی

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری در پایان گفت: موضوع ۲۲ ملک و پرونده ملک چهار هزار میلیارد تومانی از جمله مواردی است که شورا آنها را از مسیر قانونی پیگیری کرده است.

وی افزود: شورا قصد برخورد شخصی با هیچ فردی را ندارد و هدف اصلی بررسی فرآیندها و صیانت از حقوق عمومی است.

بخشی خاطرنشان کرد: هرجا درباره نحوه واگذاری اموال یا تصمیمات مدیریتی ابهامی وجود داشته باشد شورا وظیفه دارد آن را بررسی کند و اگر موضوعی نیازمند رسیدگی تخصصی یا قضایی باشد مستندات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد داد.