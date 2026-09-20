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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

انصارالله: تنگه باب المندب امن است؛ ۳۱۸ کشتی عبور کردند

انصارالله: تنگه باب المندب امن است؛ ۳۱۸ کشتی عبور کردند

یک مقام وابسته به دولت یمن در صنعا با اشاره به امنیت کامل تنگه باب المندب از عبور بیش از ۳۱۸ کشتی به شکل امن طی روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قحیم وزیر حمل و نقل دولت یمن در صنعا به شبکه المیادین اعلام کرد: از ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر جاری بیش از ۳۱۸ کشتی در کمال امنیت از تنگه باب المندب عبور کردند.

گفتنی است در حالی که دولت یمن در صنعا تأکید کرده است باب‌المندب به روی همه کشورها باز است جز کشتی‌های عربستان سعودی، یک مقام نظامی عربستانی اخیرا تلاش کرد این موضوع را یک بحران جهانی به تصویر بکشد.

عبدالله بن سالم الشهری، فرمانده آنچه به «ائتلاف دریایی دفاعی» موسوم است (ائتلافی که ریاض برای مقابله با یمنی‌ها اخیرا ایجاد کرده است) گفت: دفاع از آبراه‌های بین‌المللی یک مسئولیت جهانی است.

او در گفتگو با خبرگزاری رسمی سعودی، ادعا کرده بود: هر تهدیدی علیه آزادی دریانوردی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

این بلوفی است که با واقعیت میدان همخوانی ندارد و ارتش یمن همچنان مانع عبور کشتی‌های سعودی از باب‌المندب می‌شود.

«ائتلاف دریایی دفاعی» در تاریخ ۳۰ جولای گذشته با مشارکت ۴۳ کشور در عربستان شکل گرفت، اما به مانند دیگر ائتلاف‌هایی که ریاض تشکیل می‌دهد از صدور بیانیه‌هالی محکومیت فراتر نرفته است.

کد مطلب 6952788

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