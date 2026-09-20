به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه به همت اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از داستان‌ها، شخصیت‌ها و روایت‌های شاهنامه، در فضایی جذاب و رقابتی با این اثر ماندگار ادبیات فارسی آشنا شوند. هدف از برگزاری این مسابقه، علاوه بر معرفی یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات فارسی، تلاشی برای تبدیل مواجهه مخاطبان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با متون کلاسیک به تجربه‌ای مشارکتی و جذاب عنوان شده است..

یاسر ساجدی معاون اداره کل مجامع فرهنگی در تشریح این مسابقه گفت: استفاده از قالب مسابقه و پرسش و پاسخ می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر مخاطبان به داستان‌ها، شخصیت‌ها و روایت‌های شاهنامه و ترغیب آنان به خواندن و پیگیری این اثر فراهم کند. از این منظر، شاهنامه‌خوانی در کنار سایر برنامه‌های ترویجی نمایشگاه، فرصتی برای پیوند دادن ادبیات کلاسیک با شیوه‌های امروزی و تعاملی ترویج کتابخوانی است.

او همچنین گفت: بر اساس این طرح، شرکت‌کنندگان باید به ۱۰ سؤال پیاپی بدون خطا پاسخ دهند تا واجد شرایط دریافت جایزه شوند. به ۲۰ نفر برتر هر روز مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جایزه نقدی تعلق می‌گیرد و در مجموع ۱۴۰ جایزه در طول مسابقه به شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.