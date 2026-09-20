به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دیدار با علیرضا فخاری، از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، با تشریح آخرین وضعیت کریدورهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: کریدورهای حمل‌ونقل کشور صرفاً مسیرهایی برای جابه‌جایی بار و مسافر نیستند، بلکه با اقتصاد، تجارت، ترانزیت، توسعه منطقه‌ای، اشتغال و امنیت کشور ارتباط مستقیم دارند؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره آنها باید با نگاهی فراتر از یک پروژه عمرانی انجام شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای قرار گرفتن کریدورها در اولویت‌های کشور افزود: در جلسات و پیگیری‌های صورت‌گرفته تأکید شده است که کریدورهای مهم کشور باید هم در سیاست‌گذاری و هم در تخصیص اعتبارات از اولویت برخوردار باشند و منابع و ظرفیت‌های موجود به سمت تکمیل این مسیرهای مهم هدایت شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از انجام مطالعات جامع درباره ابعاد مختلف توسعه کریدورهای کشور خبر داد و گفت: مطالعات مشاوران شرکت ساخت صرفاً به جنبه ترانزیتی این مسیرها محدود نشده و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر آثار و پیامدهای مرتبط با آنها نیز در حال بررسی است تا تصویری جامع از نقش هر کریدور در توسعه کشور به دست آید.

وی یادآور شد: نتایج اولیه این مطالعات پس از نهایی شدن در اختیار دبیرخانه سران قوا قرار خواهد گرفت تا با بهره‌مندی از این مطالعات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و هدایت ظرفیت‌های کشور به سمت کریدورهای اولویت‌دار فراهم شود.

بازوند با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل بیان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، ضرورت تمرکز برنامه‌های کلان کشور و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با کریدورهای حمل‌ونقلی در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: تکمیل یک کریدور ممکن است به همکاری همزمان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور نیاز داشته باشد؛ بنابراین اگر قرار است کریدورها با سرعت بیشتری به نتیجه برسند، باید سازوکاری برای هماهنگی مؤثر میان این دستگاه‌ها پیش‌بینی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این نشست همچنین پیشنهاد شد برای پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه، مسئولیتی با اختیارات ویژه و تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور تعریف شود تا بتواند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را دنبال کند و مسائل بین‌بخشی کریدورها را با سرعت و اختیار بیشتری به نتیجه برساند.

وی گفت: این مسئول می‌تواند از نظر سازمانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مستقر باشد، اما برای اینکه بتواند مسائل مرتبط را در سطح ملی دنبال کند، لازم است از اختیارات و پشتوانه‌ای فرابخشی برخوردار باشد تا هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون ایجاد وقفه در فرآیند تصمیم‌گیری صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ساخت آمادگی دارد مطالعات، اطلاعات و پیشنهادهای کارشناسی خود درباره کریدورهای حمل‌ونقل کشور را در اختیار این برنامه پیشنهادی قرار دهد تا با یک نگاه واحد و با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط، مسیر تکمیل کریدورهای اولویت‌دار کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.