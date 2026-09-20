ارسلان کاظمی: فکر می کردیم بسکتبال را دوست ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: واقعاً خدا را شکر می‌کنم، به خاطر اینکه ما دو ماه خیلی سخت را پشت سر گذاشتیم. نکته‌ای که شاید خیلی‌ها ندانند، تعداد زیاد مصدومیت‌های ماست. امروز علی شریفی بازی را از دست داد، متین آقاجانپور کمردرد شدیدی داشت و پیتر گرگوریان هم با مصدومیت بازی کرد، اما همه بازیکنان غیرت گذاشتند و بازی کردند.



وی ادامه داد: من خودم خیلی دوست داشتم بازی با کره جنوبی را ببریم. فکر می‌کنم اگر یک بار دیگر مقابل آنها بازی کنیم، می‌توانیم برنده باشیم، اما آن شب، شب ما نبود. وقتی از ۳۰ اقدام سه‌امتیازی، فقط دو پرتاب موفق می‌شود و در مقابل تیمی قرار می‌گیرید که ۵۰ درصد پرتاب‌های سه‌امتیازی خود را به ثمر می‌رساند، واقعاً شانس زیادی برای پیروزی ندارید.



کاظمی یادآور شد: من خودم خیلی انتقادپذیر هستم، به شرطی که انتقادها منطقی و سازنده باشند، نه اینکه بخواهند به شکل غیرمنطقی به تیم انتقاد کنند. ما انتقادهای سازنده را با جان و دل می‌پذیریم، اما به نظرم برخی انتقادهایی که مطرح می‌شود، منطقی نیست.



خواهشی که دارم این است که وقتی از سرمربی، سوتریس مانولوپولوس، انتقاد می‌شود و می‌گویند مربیگری او خوب نیست، شرایط را هم در نظر بگیرند. او به عنوان مربی تمام نکاتی را که باید پیش از بازی به ما بگوید، مطرح می‌کند و آنالیز لازم را انجام می‌دهد، اما وقتی منِ بازیکن وارد زمین می‌شوم و به صحبت‌ها و آنالیزهای مربی توجه نمی‌کنم و کار خودم را انجام می‌دهم، دیگر این موضوع ارتباطی با مربی ندارد.



کاپیتان تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: به نظرم ما دو سال است که با انتقادهای زیادی روبه‌رو هستیم و احساس می‌کنیم تیم ما را دوست نداشتند. با این حال، به کاپ آسیا رفتیم و نتیجه خوبی گرفتیم و حالا هم در اینجا، با تمام شرایط و فشاری که روی ما بود، توانستیم مدال بگیریم. خود من نزدیک به یک ماه و نیم خانواده‌ام را ندیدم. این مسائل فشار و بار روانی زیادی روی ورزشکار ایجاد می‌کند.



کاظمی تصریح کرد: خیلی خوشحالم که توانستیم اولین مدال کاروان ایران را به دست بیاوریم. خیلی دوست داشتیم رنگ مدال خوش‌رنگ‌تر باشد، اما متأسفانه در بازی با کره جنوبی بخت با ما یار نبود و شرایط عجیبی رقم خورد. خدا را شکر می‌کنم و این مدال را به مردم تبریک می‌گویم. فکر می‌کنم این تیم با توجه به تمام شرایطی که پشت سر گذاشت، جای تحسین دارد.